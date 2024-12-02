Он знает, что должен делать: легендарный Льюис поделился ожиданиями от реванша Усика с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился ожиданиями от предстоящего реванша между обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), отметив, что британцу по силам победить украинского чемпиона.

Об этом он сказал в комментарии SecondsOut Boxing News.

"Да Фьюри может победить Усика. Я думаю, Фьюри оглянется на этот бой и поймет, что есть несколько вещей, которые он должен был сделать и сделает. Усик – отличный боец, у него отличный менталитет, его страна находится в состоянии войны, и когда они будут сражаться, он все равно будет думать, что находится на войне.

Фьюри знает, что он должен делать. Он был на дне, он был на вершине, а теперь снова на дне, и он знает, что ему нужно сделать, чтобы подняться на вершину, он знает, как туда попасть. Это будет великое сражение, он тоже хочет быть чемпионом", – сказал Льюис.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Ранее сообщалось, что Тайсон сменил стратегию на второй поединок против Александра.