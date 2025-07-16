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Уоррен: Джошуа – боец улицы, у Дюбуа ничего такого нет

Володимир Максименко — 16 июля 2025, 10:05
Уоррен: Джошуа – боец улицы, у Дюбуа ничего такого нет
Олександр Усик та Даніель Дюбуа
Getty Images

Известный промоутер Фрэнк Уоррен сравнил между собой Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и Эвандера Холифилда.

Слова функционера приводит DAZN.

"Энтони Джошуа – боец с улицы. Даниэль не уличный парень, отец с самого его рождения программировал на то, чтобы стать боксером. В нем нет ничего подобного.

Майк Тайсон победил 95% своих оппонентов еще до того, как они вышли в ринг. Это уличное явление. Он не смог победить Холифилда, потому что тот не был с улицы и не стерпел бы к себе пренебрежения", – рассказал Уоррен.

Напомним, 19 июля в Лондоне Александр Усик проведет второй бой с Даниэлем Дюбуа, который состоится на легендарном стадионе "Уэмбли".

Накануне украинский чемпион вместе со своей командой прибыл в столицу Великобритании и даже успел уже встретиться со своим оппонентом вживую.

Ранее Фрэнк Уоррен рассказал, какое количество билетов уже удалось реализовать на реванш.

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