Эра Кличко: первая месть за брата и уникальный рекорд в истории хевивейта

14 октября 2000 Владимир Кличко впервые стал чемпионом мира, отобрал титул WBO у американца Криса Берда, которому до этого неожиданно уступил его старший брат.

24 года назад у Украины появился новый чемпион мира по профессиональному боксу. Бой 24-летнего Владимира Кличко против 30-летнего американца Криса Берда в немецком Кельне проходил под вывеской "Месть за брата". За полгода до этого Крис в Германии провел поединок с Виталием Кличко и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO. Во время боя действующий мэр Киева получил серьезную травму плеча и вынужден был сняться с поединка.

"Месть за брата" получилась неоднозначной. Владимир имел большое преимущество в течение всего боя, но не сумел нокаутировать подвижного американца. Украинец уверенно выиграл поединок по очкам, вернул титул WBO под одну семейную крышу Кличко и во время своего чемпионского пути установил кучу рекордов в 140-летней (!) истории гевивейта.

Приведем только один из них. Владимир был чемпионом мира ровно 12 лет (4382 дня). Этот промежуток времени в гевивейте получил название Эра Кличко. Украинец стал чемпионом 14 октября 2000 и носил титул до 8 марта 2003, когда проиграл нокаутом южноафриканцу Корри Сандерсу. Второй чемпионский срок Кличко-младшего оказался гораздо более длительным – с 22 апреля 2006 года по 28 ноября 2015 года.

Второе место в этом рейтинге занимает американец Джо Луис, бывший чемпионом 11 лет, 8 месяцев, 8 дней (4 270 дней) – с 22 июня 1937 года по 1 марта 1949 года. На третьем месте – Мухаммед Али, который был чемпионом 9 лет, 5 месяцев и 5 дней (3443 дня). У Али было 3 чемпионских срока. Впервые он владел титулом с 25 февраля 1964 по 11 марта 1969 года. Второй раз – с 30 октября 1974 года по 15 февраля 1978 года. В третий раз – с 15 сентября 1978 года по 18 октября 1979 года.

На четвертом месте рейтинга – Леннокс Льюис (8 лет, 5 месяцев и 13 дней, что составляет 3 086 дней). В первый раз британец выиграл титул 7 февраля 1997 года и владел им до 22 апреля 2001 года. Второй раз – с 11 ноября 2001 года по 6 февраля 2004 года, когда в статусе действующего чемпиона объявил о завершении карьеры, так и не дал бой-реванш Виталию Кличко. Сам же Виталий занимает почетное пятое место рейтинга. Украинец был чемпионом 7 лет, 5 месяцев и 28 дней – всего 2735 дней. Впервые с 26 июня 1999 по 1 апреля 2000 года. Второй раз с 24 апреля 2004 года по 9 ноября 2005 года. Третий раз с 11 октября 2008 года по 15 декабря 2013 года.

Шестое место рейтинга у американца Ларри Голмса, который был обладателем титула 7 лет, 3 месяца, 12 дней – с 9 июня 1978 года по 21 сентября 1985 года. Седьмое – у еще одного американца Джека Демпси, выигравшего титул более 100 лет назад. Демпси был чемпионом 7 лет, 2 месяца и 19 дней – с 4 июля 1919 по 23 сентября 1926 года. 8 место у Джона Салливана – 7 лет и 10 дней. Джон был чемпионом еще в 19 веке – с 29 августа 1885 года по 7 сентября 1892 года. 9 место у американца Джека Джонсона – 6 лет, 3 месяца и 11 дней. Джек был чемпионом в начале 20 века – с 26 декабря 1908 по 5 апреля 1915 года. Замыкает десятку лучших легендарный Эвандер Холифилд, владевший титулом 6 лет, 1 месяц и 1 день.

Тайсон Фьюри занимает 12-е место рейтинга. Британец был чемпионом 5 лет, 1 месяц и 12 дней. 18 мая 2024 года Александр Усик отобрал у Тайсона Фюри титул WBC. Матч-реванш украинца и британца состоится в Саудовской Аравии 21 декабря.

Читайте также : Усик опередит Мухаммеда Али в рейтинге старейших чемпионов мира в тяжелом весе





