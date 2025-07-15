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Стало известно, сколько билетов продано на бой Усик – Дюбуа

Максим Розенко, Денис Шаховець — 15 июля 2025, 08:00
Стало известно, сколько билетов продано на бой Усик – Дюбуа
Олександр Усик та Даніель Дюбуа
Getty Images

В ближайшую субботу, 19 июля, на "Уэмбли" состоится матч-реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На мегафайт уже продано более 90 тысяч билетов.

Об этом "Чемпиону" в эксклюзивном интервью рассказал промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен.

"Мы продали более 90 000 билетов, – рассказал нам Фрэнк Уоррен, – Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его очень хорошо знают. Он побеждал Дэниела, хотя это был и спорный бой. Но Дюбуа с тех пор имеет очень удачную серию – три замечательные победы над сильными соперниками".
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Фрэнк воспользовался возможностью неоднократно похвалить собственного бойца.

"Последний бой Даниэля состоялся перед 96 000 зрителей на "Уэмбли", когда он нокаутировал любимца британских фанатов Энтони Джошуа, – подчеркнул Уоррен, – Он еще молод, ему всего 27, и это действительно важный момент в его карьере. Если он победит Усика, то будет регулярно выступать на "Уэмбли", и тогда билеты будут раскупаться мгновенно после старта продаж".

Вскоре читайте на "Чемпионе" обширное и откровенное эксклюзивное интервью Фрэнка Уоррена, в котором он рассказал, кто из мировых звезд спорта и шоу-бизнеса посетит боксерский ивент в субботу и с кем может встретиться победитель боя Усик – Дюбуа в следующем поединке.

Максим Розенко, Чемпион, из Лондона

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