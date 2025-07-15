Стало известно, сколько билетов продано на бой Усик – Дюбуа

В ближайшую субботу, 19 июля, на "Уэмбли" состоится матч-реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На мегафайт уже продано более 90 тысяч билетов.

Об этом "Чемпиону" в эксклюзивном интервью рассказал промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен.

"Мы продали более 90 000 билетов, – рассказал нам Фрэнк Уоррен, – Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его очень хорошо знают. Он побеждал Дэниела, хотя это был и спорный бой. Но Дюбуа с тех пор имеет очень удачную серию – три замечательные победы над сильными соперниками".

Фрэнк воспользовался возможностью неоднократно похвалить собственного бойца.

"Последний бой Даниэля состоялся перед 96 000 зрителей на "Уэмбли", когда он нокаутировал любимца британских фанатов Энтони Джошуа, – подчеркнул Уоррен, – Он еще молод, ему всего 27, и это действительно важный момент в его карьере. Если он победит Усика, то будет регулярно выступать на "Уэмбли", и тогда билеты будут раскупаться мгновенно после старта продаж".

Вскоре читайте на "Чемпионе" обширное и откровенное эксклюзивное интервью Фрэнка Уоррена, в котором он рассказал, кто из мировых звезд спорта и шоу-бизнеса посетит боксерский ивент в субботу и с кем может встретиться победитель боя Усик – Дюбуа в следующем поединке.

Максим Розенко, Чемпион, из Лондона