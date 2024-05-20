Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри

Абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) отстранили от бокса после боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Об этом сообщает Boxrec.

Британская комиссия по вопросам бокса приостановила лицензию украинца до 2 июля 2024 года.

Причины такого решения не указываются, но предположительно это мера пресечения из-за повреждений Усика, которые он получил в поединке против Фьюри.

Накануне промоутер Александр Красюк рассказал, что Усик получил незначительную травму после поединка с британцем. Ему нужна неделя на восстановление.

Напомним, что Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тайсон нанес большее количество ударов, но точнее был Александр..