Усик рассказал завершит ли карьеру, когда станет абсолютным чемпионом мира

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) заявил, что не будет завершать карьеру после победы над чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом он рассказал в интервью порталу Mail Sport Boxing.

"Нравится ли быть андердогом? Несомненно, конечно мне нравится. Люди много разговаривают, для меня это не важно, я делаю свою работу. Когда я стану абсолютным чемпионом мира, я продолжу боксировать, я чувствую, что могу продолжать. Когда Бог даст мне знак , Тогда я остановлюсь.

Мне нечего передать Тайсону Фьюри. Только мое старое сообщение, не бойся, я не оставлю тебя одного", — подытожил Усик.

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг. Эй Джей уже прилетел в Саудовскую Аравию.

Накануне Усик завершил тренировочный лагерь в преддверии поединка с Фьюри и прибыл на место проведения боя.