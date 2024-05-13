Усик: Белью назвал меня хищником, но я просто белый кролик

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) объяснил накануне боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО), почему британец называет его кроликом.

Об этом он рассказал в интервью порталу Mail Sport Boxing.

"Тони Белью на пресс-конференции сказал: "Эй этот парень хищник". Я ответил, что я просто белый кролик. Пожалуй, потом Тайсон это подхватил, что я кролик.

Нет, я не звезда, потому что звезды только в небе. Я просто мужчина, не звезда. Я не певец (улыбается, - прим. ред.)", - сказал Усик.

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг. Эй Джей уже прилетел в Саудовскую Аравию.

Накануне Усик завершил тренировочный лагерь и прибыл на место боя.