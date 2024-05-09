Усик завершил тренировочный лагерь в преддверии поединка с Фьюри
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) завершил занятия в тренировочном лагере в преддверии боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Об этом украинский боксер сообщил в инстаграмме.
«Трудная работа сделана», – написал Усик.
Напомним, бой Усик — Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Место проведения – Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.
Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг.
Отметим, что Усик будет сотрудничать с ДТЭК, чтобы привлечь внимание международных партнеров и союзников к тяжелому состоянию энергосистемы Украины.