Усик завершил тренировочный лагерь в преддверии поединка с Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) завершил занятия в тренировочном лагере в преддверии боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом украинский боксер сообщил в инстаграмме.

«Трудная работа сделана», – написал Усик.

Напомним, бой Усик — Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Место проведения – Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг.

Отметим, что Усик будет сотрудничать с ДТЭК, чтобы привлечь внимание международных партнеров и союзников к тяжелому состоянию энергосистемы Украины.