Мохаммед Али – Джордж Форман: 50 лет грохоту в джунглях. Видео боя

Грохот в джунглях – боксерский поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который состоялся 50 лет назад, 30 октября 1974 года, в городе Киншаса, Заир (ныне Демократическая Республика Конго).

Этот бой часто рассматривается как один из величайших боксерских поединков XX века. Он проходил в тропических условиях, в период дождей и повышенной влажности. К тому же для удобства американского телезрителя бой провели в 4 часа утра по местному времени.

Что интересно, поединок организовывал промоутер Дон Кинг. Он договорился с американским советником диктатора Заира Мобуту провести чемпионское сражение в столице страны Киншаси. А профинансировал его тогдашний лидер Ливии Муаммар Каддафи, выделивший на проведение инвента 12 миллионов долларов (!). По 5 миллионов заработали Али и Формен, 2 миллиона составил гонорар промоутеров. Но цена этого поединка не была рыночной.

Что было до боя

Форман к этому поединку подходил на пике, имея рекорд (40-0, 37 KO). У него в активе также были победы над двумя соперниками Али, которым удалось одолеть его. Поэтому Мохаммед был аутсайдером (44-2, 31 KO). Сам бой сначала должен был состояться 25 сентября. Однако за восемь дней до поединка Форман получил рассечение над правым глазом в одном из спаррингов. Поэтому дату боя перенесли на 30 октября.

Поединок завершился в 8-м раунде победой Мохаммеда Али. Для победы Али использовал любопытную тактику. На протяжении всего боя он опирался на канаты, позволяя сопернику бить по рукам или по телу, но без серьезного вреда. Это должно было утомить Формана, что в конце концов и произошло. Позже боксер назвал эту стратегию "rope-a-dope".

"Я говорил вам – всем своим критикам. Я говорил вам, что я величайший чемпион за всю историю после того, как я победил Сонни Листона. Я говорю вам сегодня, я всё ещё величайший за всю историю… Никогда больше не говорите, что я проиграю. Никогда не называйте меня отстающим, пока мне не исполнится пятьдесят", – комментировал свою победу Али.

Видео

Сразу после боя Форман выдвинул несколько обвинений против Али, его тренера и рефери. Форман утверждал, что тренер соперника ослабил веревки ринга за несколько дней до боя, чтобы помочь в стратегии Мохаммеда. Настаивал на том, что его вода была под действием наркотиков, и от нее у него кружилась голова. И утверждал, что рефери быстро отсчитал нокаут. Однако все обвинения не нашли подтверждения.

Позже об этом легендарном сражении был снят фильм под названием "Когда мы были королями", который даже получил премию "Оскар". Сами же боксеры подружились после поединка. И когда Али, который на тот момент болел синдромом Паркинсона, нужно было подняться на сцену для вручения награды, ему помог именно Форман.

"Я думал, что он лишь еще одна жертва нокаута, пока в седьмом раунде я сильно не ударил его в челюсть. Он обнял меня и прошептал на ухо: "Это все, что у тебя есть, Джордж?". Тогда я понял, что ошибался", – говорил на одном из интервью Форман.

Рекордный миллиард зрителей?

Этот поединок транслировался в прямом эфире на площадках по всему миру. В США бой собрал около трех миллионов зрителей на закрытых телеканалах, имел большую телевизионную аудиторию в Великобритании, где его посмотрела почти половина 56-миллионного населения – 26 миллионов зрителей на BBC One. По некоторым сообщениям в целом за боем наблюдала рекордная телевизионная аудитория в один миллиард зрителей во всем мире.

Однако эта информация может быть ложной. Ведь единственным "миллиардным" событием до 2011 года, с официальным подтверждением о таком количестве просмотров, были летние Олимпийские игры 2008 года.