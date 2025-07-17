Нокаут, хук, джеб и клинч: учимся лучше понимать бокс

19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбю. Этот бой привлекает внимание не только опытных болельщиков, которые хорошо разбираются в боксерской терминологии и истории, но и тех, кто только начинает интересоваться этим зрелищным видом спорта.

Если вы среди тех, кто хочет разобраться, что такое нокдаун, клинч или апперкот, узнать немного истории бокса и различий между профессиональным и любительским боксом – этот материал для вас. Мы объясним основы бокса, его терминологию и правила, чтобы вы могли насладиться просмотром с полным пониманием событий на ринге.

Немножко истории: от ритуальных кулачных боев до профессионального вида спорта

Бокс – один из древнейших видов спорта, известный еще в Древнем Египте (около 2000-3000 гг. до н.э.), где кулачные бои были ритуальными соревнованиями. В Древней Греции бокс (пюгме) стал частью Олимпийских игр с 688 года до н.э.

Современный бокс зародился в Англии в XVII-XVIII веках, когда кулачные бои без перчаток стали популярным зрелищем. В 1867 году "Правила Маркиза Квинсбери" стандартизировали ринг, продолжительность раундов и использование перчаток, заложив основу профессионального бокса.

Первые боксерские поединки

Профессиональный бокс активно развивался в XIX-XX веках, особенно в США, куда спорт попал из Англии. В 1880-х годах Джон Л. Салливан стал первым официальным чемпионом в тяжелом весе в перчатках, получив известность как "Бостонский силач".

В конце XIX века появились первые боксерские организации, такие как WBA (1921), WBC (1963), IBF (1983) и WBO (1988), которые стандартизировали правила, весовые категории и титульные поединки. Профессиональный бокс стал коммерческим зрелищем, привлекая миллионы зрителей благодаря легендарным бойцам, таким как Мухаммед Али, Майк Тайсон и Мэнни Пакьяо.

Майк Тайсон Getty Images

Любительский бокс начал активно развиваться в начале XX века, особенно после включения бокса в программу Олимпийских игр в 1904 году в Сент-Луисе. С 1920 года бокс стал постоянной частью Олимпиады, что способствовало его популяризации среди молодежи.

В том же году была создана Международная ассоциация любительского бокса (AIBA, ныне World Boxing), которая стандартизировала правила, ввела защитную экипировку (шлемы, перчатки большего веса) и сделала акцент на технику и безопасность. Любительский бокс стал платформой для подготовки спортсменов, многие из них впоследствии переходили в профессиональный бокс.

Джейк Пол Instagram

Сегодня бокс – это не только ринг, но и медиа-зрелище, поэтому его часто сравнивают с шоу-бизнесом. Стриминговые платформы, как DAZN, транслируют бои миллионам зрителей, а социальные сети помогают бойцам и промоутерам привлекать новую аудиторию. Женский бокс набирает популярность благодаря звездам, вроде Кэти Тейлор, а поединки с участием блогеров, таких как Джейк Пол, привлекают внимание младшего поколения.

Основные правила поединков и их оценивания

Правила профессионального и любительского бокса во многом похожи. Впрочем, существуют и различия, поэтому немного разграничим их.

В профессиональном боксе поединки проходят на квадратном ринге со сторонами от 4,9 до 6,1 метра (внутреннее пространство). Бой длится от 4 до 12 раундов в зависимости от уровня поединка: 4-6 раундов для начинающих, а 10-12 раундов – для титульных и боев более опытных соперников.

Каждый раунд длится 3 минуты для мужчин и 2 минуты для женщин. Между раундами предусмотрен минутный перерыв, во время которого боксеры отдыхают в своих углах ринга (обозначенных красным и синим цветами), получают советы тренеров и восстанавливают силы.

В ринге присутствует рефери, который следит за соблюдением правил и безопасностью спортсменов. Поединок оценивают 3 судьи (реже 5), которые используют 10-балльную систему. Боксер, который преобладал в раунде, получает 10 баллов, а его соперник – меньше (обычно – 9). Судьи учитывают точность ударов, технику, защиту, контроль ринга и общую активность. При нокдауне оценка может быть 10 – 8, а при двух нокдаунах даже 10 – 7.

Нокдаун в поединке Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа Getty Images

Что же такое нокаут? Нокаут (KO) – это, когда боец падает или не может продолжать бой после удара и не поднимается в течение 10 секунд. Технический нокаут (TKO) – бой останавливается рефери, врачом или секундантом, если боксер не может продолжать (например, из-за травмы или значительного преимущества соперника).

Рефери может остановить поединок, если:

Один из бойцов получил серьезное повреждение (например, рассечение, мешающее зрению).

Бой становится опасным или односторонним.

Правила серьезно нарушаются.

Возникают внешние обстоятельства (например, технические проблемы с рингом, освещением).

За нарушение правил боксер получает устное предупреждение. При повторных нарушениях рефери может снять 1 балл за каждое нарушение или дисквалифицировать бойца после нескольких предупреждений.

Оценивание раунда судьями:

10 – 9: один боксер имел незначительное преимущество;

10 – 8: значительное преимущество или один нокдаун;

10 – 7: два нокдауна в раунде; (такие оценки случаются очень редко)

Если оба бойца потерпели нокдаун, оценки могут быть равными или с незначительным преимуществом в зависимости от общей активности.

Бой завершается вничью, если:

Двое из трех судей выставляют одинаковые баллы обоим боксерам.

Одна судейская карточка дает победу одному бойцу, вторая – другому, а третья фиксирует ничью.

В случае травмы до завершения 4 раундов может быть объявлена техническая ничья (по решению судей).

Что касается обязательной экипировки, то здесь стоит выделить: боксерские перчатки (8 унций для легких весовых категорий, 10 унций для тяжелых), капу, шорты, обувь без шипов и бинты для защиты рук.

Во время боя запрещено

наносить удары ниже пояса

толкать, дергать или удерживать соперника

бить головой, плечом, локтями или открытой перчаткой

наносить удары в спину, затылок или почки

бить после команды "стоп" или после гонга

кусаться, плевать или умышленно выбрасывать капу.

Ринг в любительском боксе Федерация бокса Украины

В любительском боксе ринг обычно имеет размеры 6,1 × 6,1 метра (внутреннее пространство). Бои по сравнению с профессиональным боксом короче. У мужчин – 3 раунда по 3 минуты, у женщин – 4 раунда по 2 минуты. Между раундами также минутный перерыв.

Судья оценивает поединок Федерация бокса Украины

Поединок оценивают 5 судей, которые используют 10-балльную систему, подобную профессиональному боксу. Однако больший акцент делается на технику и точность ударов, эффективность защиты и количество чистых и точных ударов. В некоторых турнирах может применяться электронная система подсчета ударов, где учитываются только четкие попадания

Нокауты в любительском боксе редки из-за защитной экипировки и акцента на безопасность. Чаще случается технический нокаут: рефери останавливает бой, если один из бойцов получил травму, не может защищаться или соперник имеет явное преимущество.

Рефери отсчитывает нокдаун Федерация бокса Украины

После нокдауна рефери проводит отсчет до 8 секунд (вместо 10). Если боксер не готов продолжать, бой останавливается.

Рефери останавливает бой в следующих случаях:

серьезная травма (например, рассечение или сотрясение мозга)

односторонний бой, где один боксер не может эффективно защищаться

нарушение правил (например, повторные удары ниже пояса)

проблемы с экипировкой (например, развязанные шнурки или поврежденный шлем)

Что касается предупреждения и снятия баллов, то правила также схожи с профессиональным боксом, но предупреждения выдаются скорее из-за акцента на безопасность. За серьезные нарушения боксер может быть дисквалифицирован после одного-двух предупреждений.

Поединок женщин на чемпионате Украины Федерация бокса Украины

Обязательная экипировка:

боксерские перчатки (10-12 унций в зависимости от весовой категории)

защитный шлем (обязателен для мужчин и женщин, хотя в некоторых элитных мужских турнирах шлемы могут не использоваться)

капа, бинты, шорты, майка, обувь без шипов

для женщин дополнительно может использоваться защитный нагрудник

Запреты аналогичны профессиональному боксу, но клинчи контролируется строже и запрещена чрезмерная агрессивность, которая может привести к травмам.

Организации и чемпионы

Профессиональный бокс регулируется несколькими международными организациями, которые устанавливают правила, определяют весовые категории и проводят титульные поединки. Основные организации:

Всемирная боксерская ассоциация (WBA)

Всемирный боксерский совет (WBC)

Международная боксерская федерация (IBF)

Всемирная боксерская организация (WBO)

Александр Усик с чемпионским поясом WBC Getty Images

Эти четыре организации считаются "большой четверкой" профессионального бокса. Каждый из них присуждает собственные чемпионские титулы в каждой весовой категории. Кроме них, существуют меньшие организации, такие как IBO (Международная боксерская организация) и WBF (Всемирная боксерская федерация), но их титулы имеют меньший престиж.

Чемпион Олимпийских игр Александр Хижняк с командой Федерация бокса Украины

Любительский бокс регулируется World Boxing (ранее Международная ассоциация любительского бокса, AIBA, основанная в 1920 году). Эта организация отвечает за проведение международных турниров, таких как чемпионаты мира, континентальные чемпионаты и Олимпийские игры.

World Boxing устанавливает стандарты для правил, экипировки (например, обязательные шлемы в большинстве турниров) и безопасности. Национальные федерации, такие как Федерация бокса Украины или USA Boxing, работают под эгидой World Boxing и организуют местные соревнования.

В профессиональном боксе чемпионские титулы присуждаются в 17 весовых категориях (от минимального веса, до 47,6 кг, до супертяжелого, свыше 90,7 кг). Основные типы титулов:

Чемпион мира – титул , который присуждается организациями WBA, WBC, IBF или WBO. Например, чемпион WBA в тяжелом весе.

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ Getty Images

Абсолютный чемпион – боец, который одновременно владеет титулами всех четырех организаций (WBA, WBC, IBF, WBO) в своем весе. Например, Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе в 2017 году.

Также есть такие понятия, как суперчемпион, временный чемпион, линейный чемпион и т.д., но они менее престижны и реже употребляются среди широкой общественности.

Из-за наличия нескольких организаций часто возникают споры относительно "настоящего" чемпиона. Для решения этого проводятся объединительные бои, где боксеры соревнуются за титулы разных организаций.



Максимальный вес Название категории Более 90,72 кг (200 фунтов) Тяжелый вес 101,61 кг (224 фунта) Бриджервейт 90,72 кг (200 фунтов) Первый тяжелый вес 79,38 кг (175 фунтов) Полутяжелый вес 76,2 кг (168 фунтов) Второй средний вес 72,57 кг (160 фунтов) Средний вес 69,85 кг (154 фунта) Первый средний вес 66,68 кг (147 фунтов) Полусредний вес 63,5 кг (140 фунтов) Первый полусредний вес 61,23 кг (135 фунтов) Легкий вес 58,97 кг (130 фунтов) Второй полулегкий вес 57,15 кг (126 фунтов) Полулегкий вес 55,34 кг (122 фунта) Второй более легкий вес 53,52 кг (118 фунтов) Более легкий вес 52,16 кг (115 фунтов) Второй самый легкий вес 50,8 кг (112 фунтов) Самый легкий вес 48,99 кг (108 фунтов) Первый легчайший вес 47,63 кг (105 фунтов) Минимальный вес 46,27 кг (102 фунта) Первый минимальный вес



В любительском боксе чемпионства присуждаются на крупных турнирах:

Александр Хижняк Министерство молодежи и спорта Украины

Олимпийские игры: самый престижный титул, где боксеры соревнуются в определенных весовых категориях. Олимпийское золото считается вершиной любительской карьеры.

Чемпионаты мира: проводятся World Boxing каждые два года. Победители получают звание чемпиона мира по любительскому боксу.

Континентальные чемпионаты: например, чемпионат Европы или Азии, где боксеры соревнуются за региональные титулы.

Национальные чемпионаты: проводятся национальными федерациями для определения лучших боксеров в стране.

В отличие от профессионального бокса, в любительском боксе нет постоянных поясов, а титулы присуждаются по результатам конкретных турниров. Любительские чемпионы часто переходят в профессиональный бокс, чтобы получить мировые титулы.

Весовые категории в любительском боксе Название категории Мужчины Женщины Супертяжелый вес Нет ограничений - Тяжелый вес 92 кг (202,8 фунта) Нет ограничений Первый тяжелый вес 86 кг (189,6 фунта) - Полутяжелый вес 80 кг (176,4 фунта) 81 кг (178,6 фунта) Средний вес 75 кг (165,3 фунта) 75 кг (165,3 фунта) Первый средний вес 71 кг (156,5 фунта) 70 kg (154,3 фунта) Полусредний вес 67 кг (147,7 фунта) 66 кг (145,5 фунта) Первый полусредний вес 63,5 кг (140,0 фунта) 63 кг (138,9 фунта) Легкий вес 60 кг (132,3 фунта) 60 кг (132,3 фунта) Полулегкий вес 57 кг (125,7 фунта) 57 кг (125,7 фунта) Более легкий вес 54 кг (119,0 фунта) 54 кг (119,0 фунта) Второй легчайший вес (только среди юниоров) - - Самый легкий вес 51 кг (112,4 фунта) 52 кг (114,6 фунта) Первый легчайший вес - 50 кг (110,2 фунта) Минимальный вес 46-48 кг (101,4-105,8 фунтов) 45-48 кг (99,2-105,8 фунтов)



Базовая терминология

Определение – это то, что нас часто пугает еще со школьной парты, но без этого – никуда. Ниже перечислены только базовые и наиболее употребляемые термины из боксерского лексикона. Чтобы разобраться с ними было немного легче, они структурированы по принадлежности к определенным ключевым словам.

События и организация боя

Дуэль взглядов – традиционный момент перед боем, когда боксеры стоят лицом к лицу во время взвешивания или промо-мероприятий, демонстрируя уверенность и психологическое преимущество. Самый свежий пример – дуэль взглядов Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Дуэль взглядов Усика и Дюбуа Getty Images

Рингсайд – зона вокруг ринга, где сидят судьи, комментаторы, тренеры, официальные лица и VIP-зрители. Часто используется для обозначения лучших мест для просмотра боя. Рингсайд часто попадает в телевизионные объективы, там можно увидеть знакомые лица. На том же реванше Усика и Дюбуа пообещал присутствовать Тайсон Фьюри. Или же нет сомнения, что там же будет сидеть один из главных организаторов всех главных боев последних лет Турки аль-Шейх.

Андеркард – предварительные бои перед главным событием вечера, обычно, с участием менее известных боксеров. Их количество может варьироваться. Иногда, последний бой андеркарда также может быть титульным.

Мейн-ивент – главный бой вечера, обычно, с участием топовых бойцов или за чемпионский титул. Бои Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда, Александра Усика против Даниэля Дюбуа – это мейн-ивенты.

Промоутер Фрэнк Уоррен Getty images

Промоутер – лицо или компания, которая организует боксерские поединки, занимается их рекламой и финансированием (например, Боб Арум (Top Rank), Франк Уоррен (Queensberry Promotions).

Взвешивание – процедура перед боем, где проверяется вес бойцов, чтобы убедиться, что они соответствуют весовой категории. Если боксер не укладывается в вес своей категории – бой могут отменить. Если же это претендент на чемпионство, есть вероятность, что поединок состоится, но в случае победы этот боец все равно не получит пояс.

Угол – место в ринге (красный или синий), где боксер отдыхает между раундами, а тренер и секунданты оказывают советы и помощь.

Известный тренер Тедди Атлас (по центру) Instagram

Секундант – помощник боксера (тренер, менеджер или медик), который помогает во время перерывов между раундами.

Гонг – сигнал, который обозначает начало или конец раунда.

Виды ударов

Джеб – быстрый прямой удар передней рукой (в основном левой для правшей), который используется для контроля дистанции, разведки или подготовки атаки.

Кросс – мощный прямой удар задней рукой (в основном правой для правшей), направленный на голову или корпус соперника.

Хук – боковой удар с согнутой рукой, который наносится в голову или корпус. Может быть левым или правым.

Апперкот – удар снизу вверх, направленный в подбородок или корпус соперника. Эффективен в ближнем бою.

Оверхэнд – удар сверху вниз задней рукой, который часто используется для обхода защиты соперника.

Контрудар – удар, нанесенный в ответ на атаку соперника, используя его движение для контратаки.

Техника и тактика

Один из самых сложных терминологических подпунктов нашего текста. Поэтому давайте ограничимся только основными и наиболее популярными элементами поединка.

Клинч – "объятия" между бойцами, когда один из них удерживает другого, чтобы остановить атаку или отдохнуть. Рефери обычно разводит бойцов.

Блок – защитная техника, когда боксер использует руки, плечи или перчатки для защиты от ударов.

Уклон – движение головой или корпусом, чтобы избежать удара соперника.

Футворк – техника передвижения по рингу, которая включает боковые шаги, отступления и продвижения для контроля дистанции.

Комбинация – серия последовательных ударов (например, джаб-кросс-хук), направленная на пробитие защиты соперника.

Результаты боя

Нокаут – боец падает и не встает в течение 10 секунд (8 секунд в любительском боксе).

Нокаут в поединке Дюбуа и Джошуа Getty Images

Технический нокаут (TKO) – бой останавливается рефери, врачом или секундантом из-за травмы или явного преимущества одного бойца.

Нокдаун – вследствие удара соперника боец теряет равновесие, падает, "берет колено" или, находясь на ногах, испытывает "серьезное потрясение".

Решение судей

Если в течение определенного количества раундов ни один из боксеров не одерживает досрочную победу, на авансцену выходят судьи, записки которых и определяют победителя.

Единогласное решение (Unanimous Decision) – все судьи отдают победу одному бойцу.

Разделенное решение (Split Decision) – двое судей отдают победу одному бойцу, а третий – другому.

Судейские записки Федерация бокса Украины

Решение большинством (Majority Decision) – двое судей отдают победу одному бойцу, а третий фиксирует ничью.

Техническое решение (Technical Decision) – решение судей, если бой остановлен из-за травмы после определенного количества раундов (обычно после 4-го).

Ничья – судьи не определяют победителя (единогласная, разделенная или техническая ничья).

Дисквалификация – завершение боя из-за серьезного нарушения правил одним из бойцов.

Экипировка и атрибутика

Если с перчатками, бинтами, капой и шлемом все более-менее понятно, то есть еще несколько предметов экипировки, с которыми стоит разобраться.

Нагрудник – используется в любительском боксе для женщин для дополнительной защиты.

Груша – тренировочный снаряд для отработки ударов.

Боксерша отрабатывает удары на лапах Федерация бокса Украины

Лапы – тренировочное снаряжение, которое держит тренер для отработки ударов и комбинаций.

Судейство и официальные лица

А теперь немного о людях в ринге и за его пределами. Итак, рефери – судья в ринге, который контролирует бой, выдает команды ("Fight", "Stop", "Break") и следит за безопасностью. Также есть судьи вокруг ринга, которые выставляют оценки в специальные записки.

Судья в ринге Федерация бокса Украины

Таймкипер отвечает за отсчет времени раундов и перерывов, подает сигнал гонгом. Врач оценивает состояние бойцов и может остановить бой в случае травмы.

Претендент – боксер, который борется за чемпионский титул, а чемпион, соответственно, владеет этим титулом.

Другие термины

И в завершение этого текста, еще немного терминов, о которых мы не упомянули выше

Полотенце – секундант выбрасывает полотенце в ринг, чтобы остановить бой и признать поражение своего бойца.

Федерация бокса Украины

Промоушен – рекламная кампания для популяризации боя, включая пресс-конференции, дуэли взглядов и медиа-мероприятия.

Спарринг – тренировочный бой для отработки техники и тактики.

Часто задаваемые вопросы о боксе

1 Почему рефери останавливает бой, если боксер еще может продолжать?

Рефери останавливает бой, чтобы гарантировать безопасность спортсменов. Это может произойти из-за серьезной травмы (например, рассечение или подозрение на сотрясение мозга), если один из бойцов не может эффективно защищаться или если бой становится односторонним. Например, в профессиональном боксе рефери может объявить технический нокаут (TKO), если боксер получит слишком сильные удары.

2 Как боксеры готовятся к бою?

Подготовка к бою включает интенсивные тренировки: спарринги для отработки техники, работу на боксерской груше и лапах для совершенствования ударов, а также кардио– и силовые упражнения для выносливости. Боксеры придерживаются строгой диеты, чтобы соответствовать весовой категории, и работают с психологами для укрепления ментальной устойчивости. Например, Александр Усик известен своей дисциплиной и акцентом на футворк и технику.

3 Чем отличается профессиональный бокс от любительского?

Профессиональный бокс ориентирован на зрелищность и нокауты, бои длиннее (4-12 раундов), а боксеры выступают без защитных шлемов. Любительский бокс акцентирует на технике и безопасности, использует шлемы (в большинстве турниров), бои короче (3-4 раунда), а судьи больше учитывают чистые удары. Любительский бокс часто является подготовкой к профессиональной карьере, как в случае с Усиком или Ломаченко.

4 Что такое весовые категории и почему они важны?

Весовые категории - это разделение боксеров по весу (например, легкий вес до 61,2 кг, тяжелый вес свыше 90,7 кг). Перед поединком бойцы проходят взвешивание, и если боксер не укладывается в весовую категорию, бой могут отменить или он теряет право на титул.

5 Как судьи определяют победителя, если нет нокаута?

Если бой длится все раунды, победителя определяют судьи по 10-балльной системе. Боксер, который доминировал в раунде, получает 10 баллов, а соперник – 9 или меньше. Судьи оценивают точность ударов, защиту, контроль ринга и активность. Например, единогласное решение (Unanimous Decision) означает, что все судьи отдали победу одному бойцу, как это было в бою Усика против Джошуа в 2021 году.

"Тринадцатый раунд"

Профессиональный и любительский бокс – это не только спорт, но и искусство, которое сочетает силу, технику, стратегию и выносливость. Надеемся, этот материал помог вам разобраться в основах бокса и подготовиться к просмотру реванша Усика против Дюбуа 19 июля 2025 года. Этот бой обещает стать настоящим зрелищем, ведь на ринге сойдутся мастерство и амбиции.

Бокс продолжает захватывать миллионы благодаря своей динамике и драматизму, а истории таких бойцов, как Усик, вдохновляют новые поколения. Присоединяйтесь к текстовой трансляции поединка украинского чемпиона против Даниэля Дюбуа на нашем сайте, болейте за любимых бойцов и открывайте для себя мир бокса!