Фьюри назвал боксера, который разгромит Усика

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) сможет победить абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

Его слова передает SkySports.

" Меня постоянно спрашивают о бое молодого Итаумы с Усиком и о бое со всеми другими известными именами. Мое мнение не от человека, который не знает бокса, а от человека, который прошел через это и выиграл все пояса. Бокс – это игра для молодых людей, как я сказал Владимиру Кличко, когда ему было 37.

Бокс – это игра для молодых людей. Он никого не ждет. Итак, вот мысль, и вы услышали ее здесь первыми. Итаума выбросит всех этих старых игроков из дивизиона. Усик, Эй Джей, Миллер. Кто бы там ни был. Даже того человека, который забрал мои пояса, Усика. Мозес разгромит, потому что это молодой против старого. А старый не может связываться с молодым", – сказал Фьюри.

Напомним, накануне британец нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде. Видеообзор этого поединка доступен на сайте "Чемпион".

Недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

После боя Усик провел битву взглядов с Джейком Полом. Кроме того, украинский чемпион заявил о возможном третьем поединке с Фьюри. Накануне Сергей Лапин заявил, что Усик ведет переговоры о бое с Полом.