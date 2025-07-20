Я хочу увидеть этот бой, – Турки назвал желаемого соперника для Усика

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что хочет увидеть бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика(24-0, 15 КО) против Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).

Об этом он написал у себя в соцсетях.

" Я хочу увидеть Усика против Итаумы. Вот это бой", – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым в истории, кому покорилось это достижение.

Отметим, что это был второй бой между Усиком и Дюбуа. Первый состоялся в 2023 году, тогда Усик одержал победу нокаутом в 9-м раунде.