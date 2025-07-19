От Бриедиса до Фьюри: 5 лучших боев Александра Усика

В субботу, 19 июля, чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик проведет бой против чемпиона IBF, британца Даниэля Дюбуа. На кону поединка будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в самой престижной весовой категории.

Интересно, что бой с Дюбуа станет для Усика восьмым против представителя Великобритании. Из всех предыдущих Усик вышел безоговорочным победителем. Подробнее об этом мы писали ЗДЕСЬ.

Всего на профессиональном ринге Усик провел 23 поединка (8 – в тяжелом весе, 15 – в первом тяжелом), 14 из которых выиграл досрочно.

В этом материале вспоминаем 5 лучших поединков украинского чемпиона. Здесь не будет рейтинга, только упоминание о самых тяжелых, самых ярких боях. Какие-то из них, точнее – один против Тони Белью, завершились досрочно, какие-то – прошли всю дистанцию. Объединяет их одно – в каждом украинский боксер выступил в качестве преподавателя для студентов, или даже для школьников.

Усик – Бриедис

В марте 2017 года был создан боксерский турнир World Boxing Super Series. 8 лучших представителей первого тяжелого веса образовали четвертьфинальные пары. Победители проходили в полуфинал. На кону финального поединка стоял не только титул абсолютного чемпиона, но и Кубок Мухаммеда Али.

В 1/4 финала украинский боксер деклассировал немца Марко Хука, лучшие времена которого остались позади.

Соперником в полуфинале стал латвиец Майрис Бриедис. С высоты прошлых лет, тот бой кажется самым тяжелым в профессиональной карьере Усика. Несмотря на расклады перед боем, по которым украинский боксер должен был легко победить, Бриедис создал огромные проблемы. Итог – победа по очкам Александра Усика (115:113 – дважды, 114:114).

Видеою боя Усик - Бриедис

Усик стал обладателем двух чемпионских поясов – WBC и WBO в крузервейте.

Усик – Гассиев

Жесткий панчер, как тогда считали специалисты, Гассиев оказался совершенно не готовым к боксу Усика. Украинский боксер сводил своего оппонента в 1 класс, где наглядно продемонстрировал мастер-класс.

Куда интереснее другой факт. Финал должен был состояться в Джидде, однако российская сторона смогла устроить бой в Москве. Гассиеву не помогли родные стены.

Видео боя Усик - Гасиев

Разгромная победа Усика в 12 раундах. Дважды – 119:109, один судья – 120:108 (то есть, Усик выиграл все раунды).

Усик – Белью

В бою против британца Тони Белью Усик защищал пояса, которые получил в поединке с Гассиевым. Британец – один из самых жестких соперников Усика в карьере – вел до 8 раунда на записках судей.

Однако тот самый раунд №8 стал роковым для манчестерца. Усик провел образцовую атаку и отправил соперника в тяжелый нокаут.

Видео боя Усик - Белью

Усик – Джошуа

Британец считался абсолютным фаворитом первого поединка. На тот момент опыт Усика в тяжелом весе – 2 поединка: против джорнимена Чезза Уизерспуна и ветерана Дерека Чисоры.

Большинство специалистов пророчили досрочную победу британцу, украинца же упрекали в недостаточной силе...

Как и в случае с Гассиевым, Усик преподал Джошуа эпический урок по боксерскому мастерству. Оказалось, в тяжелом весе можно уверенно побеждать и без лакипанча.

Все три судьи отдали безоговорочную победу Усику: 117:112, 115:113, 116:112, а Александр Усик отобрал чемпионские пояса IBF, WBO и WBA у Энтони Джошуа.

Видео боя Усик - Джошуа

Как показало время, карьера Джошуа после поражения от Усика фактически завершилась. Все, что было дальше – потуги, далекие от чемпионского уровня.

Усик – Фьюри

Долгожданное противостояние наконец состоялось. 19 мая 2024 года в ринге сошлись действительно лучшие тяжеловесы современности. Этот бой, наверное, – один из двух самых тяжелых в карьере украинца.

Первая половина боя прошла под диктовку "цыганского короля". По мнению ведущих специалистов, счет после 6 раундов был 5:1 в пользу британца. Однако, как оказалось чуть позже, Усик сделал главное – выстоял и сохранил силы на вторую половину. Далее с каждым раундом украинец только наращивал преимущество, которое едва не завершилось избиением Фьюри.

Видео боя Усик - Фьюри

Победа над Фьюри принесла Усику все четыре самых престижных пояса мирового бокса и звание абсолютного чемпиона мира.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Подробнее о прямой трансляции в Украине читайте по ссылке.

В первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда Александр техническим нокаутом победил "Динамита" Дюбуа. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя.

Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

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