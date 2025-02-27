Чемпионская арифметика: сколько Гвоздик заработал на титульных боях

37-летний экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик планирует вернуться в ринг в апреле или в мае этого года.

В прошлом году уроженец Харькова провел лишь один бой, в котором по решению судей уступил американцу Давиду Бенавидесу. На кону поединка стоял титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе (light heavyweight). Бой проходил в MGM Grand в Лас-Вегасе. Несмотря на поражение украинец получил неплохой гонорар, который, по информации "Чемпиона", составил 1,2 миллиона долларов.

Всего в активе Гвоздика 4 чемпионских боя на профессиональном ринге. Интересно, что только в одном из них гонорар украинца составил менее миллиона долларов. Это был поединок с действующим чемпионом мира WBC канадцем Адонисом Стивенсоном. Бой состоялся 1 декабря 2018 года в Квебеке, Александр брутально нокаутировал канадца в 11 раунде и получил гонорар в размере 900 тысяч долларов. После поединка Стивенсон попал в больницу, где его вводили в искусственную кому.

Свою первую защиту чемпионского титула WBC Гвоздик провел против Дуду Нгумбу 30 марта 2019 года в Филадельфии. Украинец победил француза конголезского происхождения техническим нокаутом и заработал 1,2 миллиона долларов. Кстати, Нгумбу был хорошо знаком украинским фанам бокса – 16 марта 2013 года Дуду приехал в Киев, где во Дворце спорта победил Вячеслава Узелкова, отобрав у него пояс интерконтинентального чемпиона WBO.

18 октября 2019 года вновь в Филадельфии Александр провел объединительный бой против чеченца Артура Бетербиева. На кону поединка стояли чемпионские титулы WBC, которым владел Гвоздик, и IBF, владельцем которого был Бетербиев. К сожалению, украинец потерпел поражение, но получил самый большой гонорар в карьере – 1,5 миллиона долларов.

Всего же по нашим подсчетам гонорары Александра в четырех чемпионских боях составили 4,8 миллиона долларов, что является недостижимой мечтой для большинства, не только украинских боксеров.

Чемпион попросил Александра Гвоздика прокомментировать, насколько корректна наша оценка относительно размеров гонораров.

"Более-менее соответствуют действительности – признал Гвоздик – Но после уплаты налогов и расчета с командой мне остается лишь около половины от названных сумм".

Напомним, издание Sportico опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года, в который попал Александр Усик. По информации издания, гонорары чемпиона мира за прошлый год составили более 120 млн долларов.