Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2: все о бое за титул абсолютного чемпиона мира
|Александр Усик
|Даниэль Дюбуа
|38
|Возраст
|27
|191
|Рост
|196
|198
|Размах рук
|198
|Шульга
|Стойка
|Ортодоксальная
|23-0-0
|Рекорд
|22-2-0
|14
|Нокауты
|21
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик (23-0, 14 КО) встретится с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) в бою-реванше за звание абсолютного чемпиона.
12-раундовый поединок состоится в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). На кону будут стоять пояса украинского чемпиона по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а также титул британца по версии IBF.
Когда состоится бой
Поединок состоится в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли"
В андеркарде боя Усик – Дюбуа сразятся Лоуренс Околи и Кевин Лерена, украинец Даниэль Лапин с Льюисом Эдмондсоном и еще один украинский супертяжеловес Владислав Сиренко. 30-летний киевлянин проведет поединок против Соломона Дакреса, который помогал Тайсону Фьюри готовиться к поединку против Усика.
Заметим, что Сиренко должен был встретиться на ринге с еще одним украинцем Андреем Новицким, впрочем, последний не сможет выйти в ринг из-за тяжелой травмы.
Профиль боксеров
Александр Усик (Украина). 38 лет. Рекорд: 23 победы, 14 из которых одержаны нокаутом.
Даниэль Дюбуа (Великобритания). 27 лет. Рекорд: 22 победа, 2 поражения, из которых 21 победа нокаутом.
Украинец (левша) дерется в правосторонней стойке, а британец (правша) – в ортодоксальной.
Статистика
Статистика свидетельствует, что Дюбуа имеет значительное преимущество в силе над Усиком, имея 95% нокаутов по сравнению с 61% у Усика.
Александр Усик старше на 11 лет, ему уже 38. Дюбуа имеет преимущество в росте над Усиком на 5 см. Несмотря на это, оба бойца имеют одинаковый размах рук – 198 см.
Усик является более опытным бойцом, имея на 1 бой меньше, однако дебютировав в 2013 году, на 3 года и 4 месяца раньше Дюбуа, чей первый профессиональный бой состоялся в 2017 году. Украинец провел на 106 профессиональных раундов больше, всего 201, по сравнению с 95 у Дюбуа.
Форма боксеров
Усик остается непобежденным на профессиональном ринге, нокаутировав одного из последних пяти соперников.
В своих последних 5 боях украинец дрался со всего тремя боксерами и все они были из Великобритании.
Украинский боксер впервые стал чемпионом мира в тяжелом дивизионе 25 сентября 2021 года, когда победил Энтони Джошуа. Тогда Усик стал обладателем сразу трех основных поясов (WBA, WBO и IBF).
Далее Александр не оставил шансов тому же Джошуа в матче-реванше, затем нокаутом защитил титулы в поединке с Даниэлем Дюбуа, после чего 19 мая уверенно победил Тайсона Фьюри в объединительном файте (WBA, WBO, IBF и WBC) и стал абсолютным чемпионом мира. А 21 декабря 2024 года провел матч-реванш, в котором вновь оказался сильнее Тайсона Фьюри по очкам.
Даниэль Дюбуа нокаутировал 4 из 5 последних соперников.
В своем последнем поединке он победил земляка Энтони Джошуа 21 сентября 2024 года нокаутом в 5 раунде.
До этого он одолел Филипа Хрговича летом 2024-го техническим нокаутом и таким же способом вышел победителем в противостоянии с Джареллом Миллером в декабре 2023 года.
Перед этим Дюбуа проиграл Александру Усику во Вроцлаве, а чтобы попасть в чемпионский бой с украинцем одолел Кевина Лерену в декабре 2022-го.
Первый бой
Напомним, первый бой Усик – Дюбуа состоялся в августе 2023 года. В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.
Бой проходил с преимуществом украинского боксера, хотя британец почти не уступал в скорости. Дюбуа не чурался запрещенных приемов – в 5 раунде судья приостановил бой после грязного удара Дюбуа ниже пояса. Британец действовал нагло и пытался спровоцировать Усика.
В андеркарде боя победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере
Активность
Учитывая недавнюю активность, Даниэль Дюбуа дрался чаще, чем Александр Усик в течение последних нескольких лет.
Украинец в последний раз дрался 6 месяцев и 28 дней назад, а Дюбуа – 9 месяцев и 28 дней назад.
Последние 5 боев Усика состоялись в течение 3 лет, 9 месяцев и 24 дней, что означает, что он дрался примерно каждые 9 месяцев и 5 дней. В этих боях он провел в общей сложности 57 раундов, что означает, что они длились в среднем 11,4 раунда.
Последние 5 боев Дюбуа состоялись в течение 2 лет, 7 месяцев и 16 дней, что означает, что он дрался в среднем каждые 6 месяцев и 10 дней. В этих боях он провел в общей сложности 35 раундов, что означает, что они длились в среднем 7 раундов.
Где и когда смотреть бой?
В Украине прямая трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.
Ориентировочное начало мейн-ивента – в 23:30 по киевскому времени. Вечер бокса стартует в 19:00. Главный кард начнется примерно в 20:30. Кроме этого наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Прогноз букмекера
Официальный спонсор поединка, букмекер GGBET, считает Усика явным фаворитом. На победу украинца выставлен коэффициент 1,27, тогда как на триумф британца – 3,57. Таким образом, вероятность успеха Усика, по оценке аналитиков, составляет более 75%.
Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00. Наиболее вероятным исходом боя букмекеры считают победу Усика нокаутом – 1,80.
Триумф Александра судейским решением оценивается в 2,55. Досрочная победа Дюбуа – коэффициентом 8,50. Успех Даниэля по очкам – 12,00.
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