Бывший соперник Усика: Александр не победит Фьюри с тактикой первого боя

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Белью считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) должен изменить собственную тактику на второй бой против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), поскольку в этот раз "Цыганский король" будет готов к такому настроению со стороны украинца.

Слова Белью цитирует October Red.

"Да, я выбирал Усика победителем первого боя. Не потому, что он меня избил. Нет. Я просто выбирал его, потому что я знал, на что он способен, что он может, и насколько он хорош.

Я думал, что Усик будет боксировать с ним на задней ноге, двигаться. А давить на Фьюри – это было просто нереально. Я сидел там и думал: "Вот так, что вообще происходит!" Я просто наблюдал и думал: "Что, б****ь, вообще происходит!"

Я считал, что это безумие. А Усик просто не останавливался. И что самое интересное, он же говорил нам на протяжении всей раскрутки боя, что он не даст ему покоя.

Не поймите меня неправильно. Я не думаю, что Усик сделает то же самое снова. Он не получится невредимым с такой тактикой снова, потому что Фьюри это уже знает.

Тогда он поймал Фьюри врасплох. Я говорю это, потому что когда бойцов застают врасплох, они не могут измениться. Это очень похоже на бой Энтони Джошуа с Энди Руисом, на их первый бой, когда Энтони поймали врасплох. Ты не можешь изменить ход поединка, потому что твое настроение было другим, и ты просто не можешь измениться", – сказал Белью.