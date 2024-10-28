Он за это заплатит: Фьюри обвинил Усика в переносе реванша

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) обвинил обладателя поясов WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) в переносе реванша.

Цитирует британского боксера Sky News.

По словам Фьюри, сначала реванш должен был состояться в октябре, но команда украинца перенесла его на конец декабря.

"Усик действительно отсрочил наш реванш. Я с нетерпением ждал спокойной подготовки к Хэллоуину (31 октября), Ночи Гая Фокса (5 ноября), Рождества и Нового года. Но он все испортил. И теперь у меня будет только три рождественских дня, ему придется заплатить за это!", – сказал Фьюри.

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.

Недавно между боксерами прошла дуэль взглядов.