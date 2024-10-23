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Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в Лондоне

Олександр Булава — 23 октября, 20:58
Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в Лондоне
Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик и британский боксер Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов.

Боксеры сошлись в битве взглядов в Лондоне, где состоялась первая пресс-конференция, посвященная реваншу.

Их второе сражение состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF , чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.

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