Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в Лондоне

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик и британский боксер Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов.

Боксеры сошлись в битве взглядов в Лондоне, где состоялась первая пресс-конференция, посвященная реваншу.

Их второе сражение состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

A rivalry 𝐫𝐞-𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝. The world’s best heavyweights collide again after their outstanding first fight 🩸#UsykFury2 | Dec 21 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/T4jUV13pnv — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 23, 2024

Напомним, в первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF , чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.