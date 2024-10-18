Усик присоединился к братьям Кличко – вошел в 10 старейших чемпионов мира в тяжелом весе

Украинский боксер тяжелого веса, действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Александр Усик вошел в рейтинг 10 старейших обладателей титула в самом престижном дивизионе.

18 октября уроженцу Симферополя исполнилось 37 лет и 275 дней. Итак, украинский чемпион опередил на 10 строчке легендарного Мухаммеда Али, потерявшего чемпионский пояс в возрасте 37 лет и 274 дней.

Усик по меньшей мере поднимется на 9 строчку, которую занимает Ларри Голмс. До отметки легендарного американца украинцу осталось 47 дней (4 декабря), а бой против Тайсона Фьюри, в котором Усик теоретически может потерять звание чемпиона, запланирован на 21 декабря.

В случае победы над британцем, Усик имеет все шансы до следующего боя обойти Ленокса Льюиса и закрепиться на 6 месте.

Отметим, что к братьям Кличко Усику еще предстоит немало защит чемпионских поясов: Владимир Кличко занимает в рейтинге 3 место (39 лет, 248 дней), Виталий Кличко – второй (42 года, 150 дней).

Самым старым чемпионом мира в тяжелом весе остается Джордж Формен, оставшийся титулом в возрасте 46 лет и 170 дней.

Александр Усик в хевивейте

Украинский боксер впервые стал чемпионом мира в тяжелом дивизионе 25 сентября 2021 года, когда победил британца Энтони Джошуа . Тогда украинец стал обладателем сразу трех основных поясов (WBA, WBO и IBF).

Далее Усик не оставил шансов тому же Джошуа в матче-реванше, затем нокаутом защитил титулы в поединке с Энтони Дюбуа, после чего, 19 мая, победил Тайсона Фьюри в объединительном файте (WBA, WBO, IBF и WBC) и стал абсолютным чемпионом мира.

Пока украинский боксер является обладателем трех поясов – украинец должен был провести обязательную защиту титула IBF, но решил отказаться от титула, чтобы провести реванш с Фьюри.