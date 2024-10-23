Впереди два украинца: Усик – в пятерке рейтинга европейских боксеров в истории хевивейта

Александр Усик занимает 5-ю позицию в рейтинге международного боксерского статистического проекта boxrec.com среди европейских боксеров в 140-летней истории супертяжелого веса.

Приятно, что в топ-5 рейтинга входят сразу три украинца. Четвертое место занимает действующий мэр Киева Виталий Кличко, профессиональная боксерская карьера которого длилась с 1996 по 2012 годы. На третьем месте – немец Макс Шмеллинг (1924-1948).

На втором – Владимир Кличко (1996-2017). Лидером рейтинга является британец Леннокс Льюис (1989 – 2003). Интересно, что свой последний бой Льюис провел именно с Виталием Кличко и эту встречу признали лучшим поединком десятилетия в хэвивейте.

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Отметим, что у Александра Усика есть прекрасные шансы со временем возглавить этот рейтинг. Для этого украинцу сначала нужно выиграть матч-реванш у Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.

Дело в том, что этот рейтинг обновляются редко и именно поэтому Усик, который в мае этого года завоевал звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, находится пока "только" на 5-м месте. Его соперник Тайсон Фьюри занимает 9 место рейтинга, а Энтони Джошуа, которого Усик победил дважды, – седьмое место.

На шестой позиции находится швед Ингемар Йоханссон, выигрывавший титул чемпиона мира в 1959 году (карьера продолжалась с 1952 по 1963 годы). На восьмом месте – итальянец Примо Карнера, завоевавший титул чемпиона мира в 1933 году, а всего с 1928-го по 1946-й провел 103 поединка на профессиональном ринге.

Максим Розенко, Чемпион

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