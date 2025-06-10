Чемпионская арифметика: сколько миллионов заработал за боксерскую карьеру Виталий Кличко и почему не состоялся бой на "Донбасс Арене"

10 июня 2018 года Виталий Кличко был торжественно принят в Международный зал боксерской славы. Он стал первым гражданином Украины в этом почетном мировом боксерском обществе. Чем не повод вспомнить, какие гонорары нынешний мэр Киева получал за свою легендарную работу в ринге.

Автору этих строк пришлось работать на 10 чемпионских боях Виталия Кличко. Одно из самых ярких воспоминаний этого периода – очередная защита титула 38-летнего украинца на 20-тысячном Staples Centre в Лос-Анджелесе в сентябре 2009 года. Соперник – 28-летний американец Кристобаль Арреола, который родился и вырос в городе ангелов.

Имея аккредитацию в журналистском рингсайде, перед боем у ринга я неосмотрительно задел кого-то плечом. Автоматически говорю "Sorry", поворачиваюсь к человеку и вижу, что это... Майк Тайсон.

За несколько минут до этого зрители взрываются дружеским скандированием "Roc-ky, Roc-ky". Это означает, что в Staples Centre появился Сильвестр Сталлоне.

А уже когда рефери поднимал руку Виталию, фиксируя уверенную победу Кличко, украинцу стоя долго хлопали в ладоши тогдашний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (сидел в первом ряду вместе со Сталлоне), Гай Ричи, Коби Брайант и Дольф Лундгрен. В США этот бой транслировал телеканал НВО.

"НВО мы продаем права на трансляцию наших с Владимиром поединков за несколько миллионов долларов", – после боя признался мне Кличко-старший.

Владимир и Виталий Кличко в 2004 году Getty Images

Universum Box Promotion: 14 миллионов за 8 лет и первое чемпионство

Как и в случае с Владимиром, профессиональную боксерскую карьеру Виталия Кличко стоит разбить на 2 этапа. Первый длился с 1996-го по 2004 годы, когда дела братьев вела немецкая компания Universum Box Promotion.

16 ноября 1996 года Виталий дебютировал на профессиональном ринге и успел провести в этом году 3 рейтинговых поединка. В 1997 году украинец победил в 10 боях, причем во всех досрочно, преимущественно в 1-м или 2-м раунде. В 1998 году продемонстрировал идентичный результат – 10 побед нокаутом в 10 боях.

В своем 25-м бою на профессиональном ринге Кличко-старший получил шанс стать чемпионом мира по версии WBO. Для этого нужно было ехать в Лондон драться с действующим чемпионом мира – британцем Херби Хайдом. Интересно, что промоутером темнокожего британца был Фрэнк Уоррен, который сейчас промотирует ближайшего соперника Александра Усика – Даниэля Дюбуа.

26 июня 1999 года Виталий в столице Великобритании уже во втором раунде нокаутировал Гайда и, по легенде, это стало настоящим сюрпризом для его немецкого промоутера Клаус-Петера Коля.

Но дальше на пути украинца случались не только победы. Уже в апреле 2000 года Виталий потерял титул, получив во время боя с американцем Крисом Бердом тяжелую травму – отрыв плечевой мышцы левой руки. Шанс вернуть себе чемпионский пояс Кличко-старший получил лишь 21 июня 2003 года, когда вышел в ринг против легендарного Леннокса Льюиса. К тому времени Виталий со своим младшим братом уже имели статус самых популярных и самых высокооплачиваемых боксеров в Германии, а их промоутер Клаус-Петер Коль подписывал рекордные контракты с немецким телеканалом ZDF и американским НВО.

Леннокс Льюис – Виталий Кличко Getty Images

За феерический бой против Льюиса Кличко-старший заработал 1,4 миллиона долларов + бонус от продажи телетрансляции на Германию. К тому времени Виталий с Владимиром уже зарегистрировали собственную компанию K2 Promotions с офисом в Лос-Анджелесе и, очевидно, имели планы в будущем продвигать себя самостоятельно. Universum Box Promotion брал со своих боксеров комиссию в размере 35 процентов от их гонораров, а также имел ограниченное влияние на промоушен на рынке США.

С другой стороны, благодаря сотрудничеству с немецкой компанией в период с 1996 по 2004 годы, по подсчетам "Чемпиона", Виталий Кличко заработал на боях и рекламе около 14 миллионов евро.

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Рыночная цена боя – более 10 миллионов долларов

Совсем другой порядок гонораров у Виталия стал после того, как в 2004 году он в поединке против Корри Сандерса завоевал звание чемпиона мира по версии WBC. Понять разницу нам позволяет новость о тендере на проведение боя Виталий Кличко – Хасим Рахман в 2005 году. Если команды боксеров не могут договориться между собой относительно финансовых условий, боксерская организация, которая санкционирует поединок, проводит тендер. В нем может принять участие любая компания, которая хочет организовать ивент. Во время аукциона вскрываются конверты с финансовыми предложениями. Чья заявка оказывается большей, тот и выигрывает право организовать шоу.

В 2005 году сразу 4 компании решили принять участие в тендере. Заявка К2 составляла 10,7 миллиона долларов и заняла лишь 3 место. Промоутер Хасима Рахмана одиозный Дон Кинг с предложением в 11 миллионов долларов занял второе место, а победителем стала компания Боба Арума Top Rank, чья заявка составила 12 миллионов и 1 доллар. Согласно тогдашним правилам WBC, призовой фонд делился в пропорции 65% для чемпиона и 35% для претендента. Поэтому Виталий Кличко должен был заработать за этот бой гонорар в размере 7,8 миллиона. А рыночная стоимость его чемпионских поединков в США в то время составляла более 10 миллионов долларов.

К сожалению, этот бой так и не состоялся. Виталий получил травму и в итоге был вынужден сделать 46-месячную паузу в профессиональном боксе.

К2 Promotions и KMG: 52 миллиона за 4 года

Свой следующий поединок 37-летний Кличко провел в Берлине в октябре 2008 года. Для того, чтобы действующий чемпион мира, нигериец Сэм Питер полетел в Германию, компания Кличко вынуждена была пообещать ему более 50 процентов доходов с боя. Виталий несколько неожиданно деклассировал Сэма, бонусом для которого стал гонорар в размере 4,5 миллиона долларов. По крайней мере, такую сумму мне называл его тогдашний менеджер Ивайло Готцев.

Виталий Кличко и Сэмюэль Питер Getty Images

После возвращения на ринг Виталий Кличко провел 10 чемпионских боев. Во всех победил. 9 поединков состоялось в Европе (из них 6 в Германии) и только один в США. Доходы с ивента в Европе колебались в размере 5-8 миллионов евро.

В плане построения маркетинговой составляющей интересен кейс с проведением поединка украинца с Томашем Адамеком на 45-тысячной арене во Вроцлаве в сентябре 2011 года. В то время Польша вместе с Украиной готовилась к футбольному Евро-2012. Стадион во Вроцлаве был построен за муниципальные деньги накануне этого грандиозного турнира.

Бой Кличко – Адамек стал первым событием на футбольной арене. По информации "Чемпиона", местные власти Вроцлава заплатили эквивалент 2 миллионов евро компании KMG (Кличко Менеджмент Групп) за право принять это событие. И это было вполне логичное решение для продвижения новой арены, ведь трансляцию поединка можно было увидеть в 100 странах мира.

А перед этим Виталий и Владимир Кличко в своих интервью некоторое время рассказывали, что было бы круто провести чемпионский бой в Донецке на "Донбасс Арене". Скорее всего, эта история не получила продолжения из-за политической составляющей. Виталий Кличко уже был политиком-оппозиционером, тогда как владелец Шахтера и "Донбасс Арены" Ринат Ахметов в то время принадлежал к партии власти.

По оценкам "Чемпиона", в 11 чемпионских боях (2004, 2008-2012 годы) доходы Виталия и его компании составили около 52 миллионов евро. Поэтому суммарно за свою профессиональную боксерскую карьеру Кличко-старший заработал 66 миллионов евро.