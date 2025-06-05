Чемпионская арифметика: сколько Ломаченко заработал за свою профессиональную карьеру

Сегодня боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. 37-летний чемпион мира IBF в легком весе (до 61,2 кг) за свою почти 12-летнюю профессиональную боксерскую карьеру провел 21 бой, в которых одержал 18 побед и трижды уходил с ринга побежденным.

Чемпион посчитал, сколько денег уроженец Белгород-Днестровского заработал за это время.

По нашей информации, "обычный" гонорар Василия за чемпионский бой составлял около 2 миллионов долларов. Отметим, что Ломаченко имеет очень солидный показатель чемпионских поединков в карьере - 17 - это более 80 процентов из всех боев на профессиональном ринге.

По нашим подсчетам, суммарно уроженец Белгород-Днестровского заработал за карьеру около 38 миллионов долларов. Но после уплаты налогов и комиссии своей промоутерской компании Top Rank, менеджеру Эгису Климасу и команде осталось около 24 миллионов долларов.

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Если же соответствует действительности информация, что этот остаток гонораров Василий делит со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко в размере 50 на 50, то "чистая" прибыль двукратного олимпийского чемпиона составила около 12 миллионов долларов.

Учитывая, что свою профессиональную боксерскую карьеру Ломаченко начал в 2013 году, фактически его доход составляет 1 миллион долларов в год.

Соответственно, 12 миллионов долларов заработал Анатолий Ломаченко. Судя по всему, Василий и его отец Анатолий являются одними из самых богатых жителей Белгород-Днестровского.

На заработанные деньги Василий, в частности, приобрел дом в США, который уже более полугода не может продать.

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Еще до полномасштабного вторжения двукратный олимпийский чемпион построил в Затоке Одесской области стильный Loma Club Hotel. То есть, заработанные в США деньги вложил в украинскую экономику, что, безусловно, является хорошим примером для других известных украинцев.

Но, к сожалению, инвестировал Василий и в проекты, которые во время полномасштабного вторжения у большинства украинцев вызовут только откровенно негативные эмоции.

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Свой последний бой Ломаченко провел 10 месяцев назад, когда в мае 2024 года в Австралии победил местного боксера Джорджа Камбососа-младшего. Эта победа принесла Василию титул IBF. Сейчас боксер с украинским паспортом проходит реабилитацию после травм.

Международная боксерская федерация предоставила Ломаченко отсрочку для проведения защиты титула до 8 октября 2025 года. То есть, Василий имеет почти 17 месяцев перерыва с тех пор, как завоевал чемпионский пояс IBF. Ожидается, что уроженец Белгород-Днестровского проведет на профессиональном ринге еще один бой.