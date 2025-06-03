Чемпионская арифметика: сколько Владимир Кличко заработал за свою боксерскую карьеру

Владимир Кличко все еще опережает Александра Усика по суммарному показателю гонораров в профессиональном боксе, но уже в следующем бою Усик может это исправить

Профессиональная боксерская карьера Владимира Кличко длилась более 20 лет – с ноября 1996 по апрель 2017 года.

За это время украинец не только побил кучу рекордов в 140-летней истории хевивейта, но и заработал 9-значную сумму в американских долларах. Кличко-младший много лет возглавлял список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории нашей страны.

"Чемпион" попытался посчитать гонорары Владимира во время спортивной карьеры. Суммарный доход украинца вас точно поразит.

Universum Boxing Promotion: 9 миллионов за 8 лет

Профессиональную боксерскую карьеру Владимира стоит разбить на два этапа. Первый длился с 1996 по 2004 год, когда украинец выступал за немецкую компанию UBP – Universum Boxing Promotion с офисом в Гамбурге. Компания достигла пика своей популярности как раз с приходом Виталия и Владимира Кличко. Украинцы стали самыми популярными боксерами в Германии. Трансляции их боев на местном телевидении начали собирать многомиллионные аудитории, что помогло компании подписать рекордные телеконтракты.

Виталий Кличко стал чемпионом мира по версии WBO в июне 1999 года в Лондоне, а Владимир Кличко – в октябре 2000 года в немецком Кельне. В 2002 году Universum подписал новый контракт с немецким ZDF и начал получать 15-20 миллионов евро за телеправа за 15 боксерских шоу, которые организовывал ежегодно. В начале 2003 года Universum подписал контракт с американским телеканалом HBO, спортивная редакция которого видела Владимира Кличко следующим доминантным чемпионом в тяжелом весе.

Владимир и Виталий Кличко

Гонорары украинца за чемпионские бои в то время уже измерялись сотнями тысяч долларов или евро.

Не без нюансов.

С большинства своих боксеров Universum брал 35 процентов комиссии с гонораров. За промоушен. Также главу компании Клауса-Петера Коля обвиняли в том, что он слишком осторожно ведет украинцев, годами выписывая им "мешковую диету" – слабых соперников, благодаря чему путь к чемпионству у Владимира растянулся на долгих 4 года. Поэтому, когда в 2004-м у братьев Кличко закончился контракт с немецкой компанией, они создали собственные – K2 Promotions со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе и Klitschko Management Group (KMG) с офисом в Гамбурге и дальше решили идти к успеху без Коля. Обиженный Клаус-Петер подал в суд на украинцев. По его мнению, Виталий с Владимиром не имели права разрывать контракт. Судебные иски продолжались в течение 5 лет и были выиграны украинцами. Оставшись без своих главных звезд, Universum Boxing Promotion начал свое падение, пока в 2013 году не обанкротился.

По нашим оценкам, сотрудничество с Universum принесло Владимиру Кличко примерно 9 миллионов евро. Эта сумма учитывает рекламные контракты. За 8 лет (1996-2004) Владимир провел около 40 боев, успел стать чемпионом мира WBO и потерять титул.

K2 Promotions: 9 миллионов за 1 бой

После того, как Владимир и Виталий Кличко основали K2 Promotion и KMG, их дела пошли вверх. Хотя хватало и вызовов. В апреле 2004 года Виталий выиграл техническим нокаутом у Кори Сандерса и стал чемпионом мира WBC. Но через год из-за травмы был вынужден сделать 46-месячную паузу в профессиональном боксе. Владимиру в это время приходилось работать за себя и за брата. Он понемногу оправился после тяжелого поражения от Ламона Брюстера весной 2004-го и через два года вновь стал чемпионом мира по версии IBF. А в феврале 2008 года в Нью-Йорке провел объединительный бой с Султаном Ибрагимовым. Владимир выступал уже не только как боксер, но и как промоутер. Украинец выиграл бой у россиянина по очкам, присоединил к своим чемпионским трофеям пояс WBO, а его компания K2 Promotions получила доход за шоу около 9 миллионов долларов.

Автор этих строк работал на бою Кличко – Ибрагимов в Нью-Йорке в 2008 году. После мегабоя менеджер Ибрагимова Борис Гринберг раскрыл мне источники поступлений с этого ивента.

"Это был первый объединительный бой в тяжелом весе за 9 лет, поэтому американский телеканал HBO приобрел права на трансляцию шоу за 7,2 миллиона долларов, – рассказывал мне Борис Гринберг. – Эта сумма была поделена пополам между нашими командами. Также было продано 15 тысяч билетов на Мэдисон Сквер Гарден. Поступили поступления от рекламы – за 500 тысяч долларов продали брендинг на настиле ринга. Также компания украинца уже самостоятельно реализовывала телеправа на Германию и Украину и заработанные средства аккумулировала у себя".

Параллельно этот бой вызвал вопросы относительно реалистичности реализации стратегической цели братьев "покорить американский ринг". Осторожный стиль украинца не очень нравился местной публике и свой следующий бой в США Кличко-младший провел только через 7 лет. Фактически, с этого момента Владимир вернулся в Германию, где имел статус суперзвезды. К сожалению, за океаном история другая. Американская публика уважала Кличко за достижения и рекорды в хевивейте, однако популярности уровня немецкой достичь и близко не удалось.

Владимир Кличко

KMG: от 5 до 8 миллионов за бой

В течение 2007-2017 годов мне пришлось работать на 17 чемпионских боях Владимира Кличко, и это была большая часть его доминантной эпохи.

14 поединков украинец провел в Германии. В среднем, доход с каждого чемпионского боя составлял 5-8 миллионов евро. В первую очередь, его генерировал контракт с RTL, который осуществляет вещание на Германию, Австрию, Швейцарию и Люксембург. RTL платил за телеправа каждого шоу около 3 миллионов евро. Вторым источником доходов была продажа билетов на шоу. Третьим – рекламные контракты, значительная часть которых была связана с брендированием ринга во время боев.

При этом у каждого мероприятия была немалая затратная часть – гонорары сопернику, аренда арены, тренировочный лагерь. Гонорар соперника иногда мог составлять до 1,5 миллиона долларов, как было в случае с болгарином Кубратом Пулевым в Гамбурге в ноябре 2014 года. Также весомый гонорар – 1 050 000 долларов – был уплачен американцу Тони Томпсону за бой в июле 2012 года в швейцарском Берне.

Кличко и британцы: 42 миллиона за 3 боя

Отметим, что у Владимира было три чемпионских боя с британцами, где он заработал значительно больше, чем 5-8 миллионов евро.

Первый из них – унификация против Дэвида Хэя в июле 2011 года на 51-тысячном футбольном стадионе в Гамбурге. На кону стояли сразу три чемпионских титула – IBF, WBA и WBO. Этот бой в Великобритании можно было приобрести только в формате PPV – pay-per-view (плати и смотри). Это значительно повысило доходность шоу. Также больше, чем обычно, было выручено с продажи билетов, ведь цена на них доходила до 1500 евро в рингсайде, что было рекордным показателем для боев Владимира в Германии. Благодаря этому доходы с ивента составили около 12,5 миллионов евро.

Немного не дотянул до этого показателя бой Кличко – Тайсон Фьюри, который состоялся 28 ноября 2015 года на 54-тысячной футбольной арене в Дюссельдорфе. Опять же, благодаря платной трансляции на Туманном Альбионе сборы с этого шоу составили около 10 миллионов евро.

Наконец, все рекорды побил мегафайт 41-летнего Владимира в апреле 2017 года на переполненном 90-тысячном Уэмбли. Соперником был действующий чемпион мира 27-летний Энтони Джошуа. Украинец дал конкурентный и очень зрелищный бой. Только в Великобритании поединок собрал 1, 631 миллиона покупок PPV, чем в то время установил рекорд внутреннего рынка. Оборот ставок тогда составил 100 миллионов фунтов стерлингов (из них 20 миллионов на Туманном Альбионе).

Владимир Кличко после поражения от Энтони Джошуа после поражения от Энтони Джошуа Getty Images

В течение 3 месяцев после этого боксерский мир ждал решения Владимира – активирует ли он пункт о матче-реванше, который был прописан в контракте. Но в начале августа 2017 года украинец заявил, что заканчивает свою более чем 20-летнюю профессиональную боксерскую карьеру.

Москва: избиение Поветкина за 17,4 миллиона

За скобки вынесем поединок в Москве в октябре 2013 года, за который Владимир заработал 17,4 миллиона долларов. Это было значительно больше рыночной стоимости, примерно, втрое. Российские организаторы прогнозируемо понесли убытки с этого ивента (суммарно более 10 миллионов долларов), а украинец показательно деклассировал местного боксера Поветкина. В боксерской тусовке же звучала версия, что россияне хотели подменить анализы Кличко после боя – чтобы там нашли допинг. Изначально забор проб должно было делать местное национальное антидопинговое агентство РУСАДА, которое вскоре полностью дискредитировало себя на Олимпийских играх в Сочи-2014, когда подменяло российским олимпийцам анализы допинг-проб, скрывая таким образом их положительные допинг-тесты.

Владимир Кличко Getty Images

Но команда Владимира поставила ультиматум – забором проб будет заниматься только немецкое агентство и организаторы шоу были вынуждены пойти на уступки. Вполне возможно, что таким образом украинец избежал ложных обвинений в применении допинга. Дополнительное косвенное подтверждение эта версия получила, когда на злоупотреблении допингом был пойман и дисквалифицирован Александр Поветкин. Допинг-проба была взята в октябре 2014 года, но только в январе 2025 года (то есть, спустя почти 11 лет после злоупотреблений) россиянина дисквалифицировали на четыре года.

Когда Усик сможет догнать Кличко

По оценкам "Чемпиона", бои Владимира принесли доходы в размере 150 миллионов евро. И эта сумма больше, чем пока что за свою боксерскую карьеру заработал Александр Усик. Но уже в следующем бою с Даниэлем Дюбуа Усик должен превзойти финансовые рекорды Кличко-младшего.