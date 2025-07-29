Развенчиваем слухи о $132 млн: сколько Усик на самом деле заработал за бой с Дюбуа

В украинских медиа доходы Александра с мегафайта на "Уэмбли" увеличили в 10 раз.

Десятки популярных украинских медиа охотно опубликовали информацию, что за бой с Дюбуа Александр Усик заработает 132 миллиона долларов. Её первоисточником был малоизвестный беттинговый сайт, который на этой новости, не имеющей ничего общего с реальностью, делал себе рейтинг.

"Чемпион" попытался посчитать реальные доходы Усика за этот мегафайт. На условиях анонимности мы пообщались более чем с десятком международных менеджеров и экспертов телерынка, и на основе ответов сформировали цифру, приближенную к реальной.

Главной статьей доходов ивента на "Уэмбли" 19 июля стала продажа телеправ. В Великобритании прямую трансляцию боя Усик – Дюбуа можно было посмотреть только в формате pay-per-view (PPV – плати и смотри). На Туманном Альбионе DAZN PPV предлагал трансляцию за £24.99 ($34 или 1419 грн), тогда как в США на том же DAZN PPV уже за $59.99 (2509 грн). По информации "Чемпиона", всего было продано около 500 тысяч PPV, большинство из которых – в Объединенном королевстве. Учитывая, что платформа оставляет себе 15-20 процентов со сборов, умножим 500 000 (количество проданных PPV) на 20 и получаем 10 миллионов фунтов чистого дохода.

Также около 2 миллионов фунтов было выручено с продажи прямой трансляции телекомпаниям и медиасервисам по всему миру. Среди них, например, и медиасервис MEGOGO, который транслировал поединок Александра Усика в Украине.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Queensberry/Leigh Dawney

Второй статьей доходов стала продажа более чем 90 тысяч билетов на "Уэмбли". По нашей информации, чистый доход с продаж составил около 10 миллионов фунтов. Третьей статьей стала продажа рекламы во время ивента. Sponsorship принес около 1,5 миллиона фунтов.

Суммарные доходы составили около 23,5 миллиона фунтов.

Заметим, что кроме доходов, у организаторов шоу были и расходы. Это аренда "Уэмбли", гонорары боксерам андеркарта, маркетинговые расходы, логистика, операционная деятельность. Суммарно затратная часть, по нашей информации, составила около 2 миллионов фунтов.

Пора подвести итоги. Операционная прибыль ивента составила около 21,5 миллиона фунтов. По информации "Чемпиона", прибыль делилась между командой Александра Усика и Queensberry, которое представляло интересы Даниэля Дюбуа, в размере 60 на 40 в пользу украинца. То есть, команда Усика получила 12,9 миллиона фунтов (17,5 миллиона долларов). При этом Александр еще должен оплатить гонорары Usyk team – менеджеру Эгису Климасу, спортдиректору Сергею Лапину, тренеру Юрию Ткаченко и остальным членам команды. В итоге у Александра на счету останется примерно в 10 раз меньше, чем было заявлено в украинских медиа.

Но даже при такой реальности стоит отметить, что только благодаря этому поединку Усик автоматически становится самым высокооплачиваемым украинским спортсменом по итогам 2025 года.

Queensberry/Leigh Dawney

И если бы Александру 5 лет назад сказали, что он будет главной звездой на переполненном 90-тысячном "Уэмбли" и заработает гонорар с двузначной цифрой в миллионах фунтов или долларов, вполне возможно, что Усик в это бы просто не поверил. Александр действительно демонстрирует космический уровень бокса, который в последние годы довольно неплохо монетизирует.

Напомним, что чемпионские бои братьев Кличко, которые они проводили преимущественно в Германии, приносили им от 5 до 8 миллионов евро. Поэтому Усик уже обогнал Виталия и Владимира по этим показателям. Но сборы с ивента 19 июля все равно значительно уступают последнему в карьере бою Владимира Кличко, который он провел в апреле 2017 года с Энтони Джошуа тоже на "Уэмбли". Тогда PPV приобрели более 1,5 миллиона британцев.

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В любом случае нам хочется, чтобы Усик оставался на боксерском Олимпе как можно дольше, ведь для миллионов украинцев прямо сейчас Александр – повод для гордости.

Максим Розенко, Чемпион