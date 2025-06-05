Скандальный Ломаченко объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

В традиционной для себя манере Ломаченко поблагодарил Бога, отца-тренера и семью, свою команду и даже США. При этом, в обращении Василий не упомянул об Украине, украинских болельщиках и войне.

Отметим, что обращение к болельщикам, в котором он объявил о завершении карьеры, Ломаченко опубликовал на русском языке.

"У любого боксера наступает день, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот день наступил", – заявил он.

Последним поединком Ломаченко был бой против Джорджа Камбососа, в котором украинец получил пояс IBF в легком весе. С тех пор Василий в ринг не выходил.

В СМИ сообщалось о его проблемах со здоровьем. В частности, травме спины.

В последнее время активно обсуждалась информация о возвращении украинца в ринг. Ряд боксеров выражали свою заинтересованность в потенциальном поединке с Ломаченко. Среди них – Кейшон Дэвис, Шакур Стивенсон и даже россиянин Абдуллаев.

Василий Ломаченко неоднократно попадал в скандальные ситуации. В частности, недавно он встретился с митрополитом УПЦ МП, до того - инвестировал деньги в российскую компанию. Также Ломаченко выражал свое недовольство митрополитом ПЦУ Епифанием.

Ранее сообщалось о том, сколько Ломаченко заработал за профессиональную карьеру и кто ему сделал религиозную "прошивку".