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Несколько миллионов долларов: стало известно, за сколько Ломаченко продает свой дом в США

Микола Дендак — 4 февраля 2025, 15:00
Несколько миллионов долларов: стало известно, за сколько Ломаченко продает свой дом в США
Будинок Василя Ломаченка
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Чемпион мира в легком весе по версиям IBO и IBF украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) уже длительное время пытается продать собственный дом в Калифорнии, США.

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Чемпиону стало известно, что выставленный на продажу дом находится в живописном Санта-Роза-Вэлли (округ Вентура, штат Калифорния), имеет 5 спален и 5 ванных комнат (одна неполная) и оценивается владельцем в 2 599 000 долларов.

Также на участке площадью 1 акр расположены массивные гаражи, рассчитанные на 8 автомобилей, бассейн с морской водой, спа-центр, две зоны для барбекю и площадка для занятий баскетболом/пиклболом.

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36-летний Ломаченко начал профессиональную карьеру в 2013 году. До того он выступал на любительском уровне. За 397 поединков он уступил лишь однажды. Ломаченко – двукратный Олимпийский чемпион (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также двукратный чемпион мира.

В своем последнем поединке техническим нокаутом одолел бывшего абсолютного чемпиона мира из Австралии Джорджа Камбососа. Напомним, накануне известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Ломаченко может завершить карьеру.

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