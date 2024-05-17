Габариты решают: легендарный Джонс рассказал, что повлияет на исход боя Усик - Фьюри
Легендарный боксер Рой Джонс считает, что чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) может стать опасным соперником для обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Об этом Джонс рассказал порталу BoxingScene.
"Мне нравится Усик, потому что он опасен, он креативен и его еще никто не побеждал. В пользу украинца то, что Тайсон Фьюри выглядел не очень убедительно в последнем поединке (против Нганну, - прим.). Это придает Усику уверенности, ведь он увидел, что Фьюри можно победить, если делать правильные вещи.Однако, когда маленький человек дерется с большим, то обычно побеждает больший. Все зависит от того, насколько сильно Усик этого хочет. Похоже, что он набрал правильный вес и правильные мышцы, так что посмотрим, что из этого получится".
Поединок Усика с Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.
Накануне британец избежал зрительного контакта с украинцем во время традиционной битвы взглядов.