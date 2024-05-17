Габариты решают: легендарный Джонс рассказал, что повлияет на исход боя Усик - Фьюри

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Поединок Усика с Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Накануне британец избежал зрительного контакта с украинцем во время традиционной битвы взглядов.