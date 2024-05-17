Виталий Кличко: Этот бой - вопрос жизни и смерти

-Господин Виталий, как давно разговаривали с Усиком? Возможно, давали ему какие-то советы?

- Советы были, но давно, ведь о бое Александра с Тайсоном Фьюри договаривались не один год. Тогда разбирали поединок Владимира с британцем в 2015 году. Акцентировал на ошибках, которые Владимир допустил в бою. А последний раз общались с Сашей около месяца назад. Сейчас он уже не нуждается в советах. Усик - опытный боксер, который имеет профессиональную команду. Команда имеет план на бой, а Александр - все возможности тщательно подготовиться, чтобы выйти в ринг и выполнить свою работу. - Каким, по вашему мнению, будет рисунок боя? - Ожидаю от Фьюри попыток работать на дистанции, ведь у него гораздо более длинные руки. Саша, в свою очередь, будет разрывать дистанции. Британец - клинчевать, наваливаться на Сашу. Не исключаю грязной работы со стороны Тайсона Фьюри. - Что нужно сделать Усику, чтобы победить? - Навязать темповый бой. Давить и задавать темп. Работать на средней дистанции. Истощить Тайсона Фьюри физически. Надеюсь, что Александр продемонстрирует отличный функционал. Недостаток британца - его кондиции, он устает в последних раундах. - Волнуетесь за Усика накануне боя? - А это ему поможет? Я держу кулаки за Александра. Очень хочу, чтобы он после боя привез пояс в Украину. Ведь для меня этот пояс особенный. Специально для боя в Саудовской Аравии WBC создала уникальный пояс в украино-британских цветах. Читайте также : WBС представила пояс на бій Усик - Ф’юрі - Саудовская Аравия поднимает планку гонораров боксерам на своих ивентах. Если бы они предложили вам провести бой против Владимира и заплатили такой же гонорар, как Тайсону Фьюри и Усику, вы бы согласились нарушить слово, которое много лет назад дали маме - не выходить в ринг друг против друга? С тем, чтобы, например, большую часть гонорара перевести на помощь ВСУ. - У нас с братом в свое время уже было такое предложение. Мы отказались. Сейчас у нас есть гораздо более важный бой. Против агрессора, за нашу свободу, за европейское будущее. Этот бой гораздо более грубый чем боксерский поединок. Это вопрос жизни и смерти для многих украинцев. Поэтому нам крайне важно победить в этой битве. Максим Розенко, Чемпион Читайте также : Ексклюзив Усик и Фьюри получат рекордные гонорары за бой