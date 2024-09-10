"Он его нокаутирует": Чисора дал свой прогноз на реванш Усика с Фьюри

Британский боксер сверхтяжелого веса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) снова победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), но на этот раз закончит бой нокаутом.

Об этом он сказал в комментарии talkSPORT .

"Не думаю, что Тайсон был на 100% готов к первому бою. Это большое рассечение, проблемы с некоторыми спаррингами – он не был полностью готов к Усику. И он ходил по рингу с первого раунда, не имея уверенности в себе.

Однако я считаю, что на этот раз Усик его нокаутирует. И мне кажется, что отношения Фьюри и его тренера Шугара Хилла идут на спад", – сказал Чисора.

Реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) состоится 21 декабря 2024 года.

Британский боксер сверхтяжелого веса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) планирует завершить карьеру, проведя 50 поединок.

Свой последний бой Чисора провел в конце июля, в котором неожиданно победил Джо Джойса (16-3, 15 КО) единогласным решением судей.