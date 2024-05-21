Промоутер Фьюри раскрыл детали травмы Усика
— 21 мая, 16:59
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) во время боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) сломал имплант зуба.
Об этом сообщил промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии talkSPORT.
"Мы не знаем, как бой повлияет на обоих парней, потому что Усик выглядел так, как будто участвовал в драке.
Ему наложили швы на глаз, его избили, думали, что сломали челюсть, но на самом деле это был имплант зуба, который причинил ему сильную боль", - сказал Уоррен.
Напомним, что Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тайсон нанес большее количество ударов, но точнее был Александр.
Сейчас Британская комиссия по вопросам бокса отстранила украинца от боев.