Сулейман: Будем настаивать на видеоповторах в реванше Усик — Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что в реванше абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) необходимо ввести видеоповторы.

Слова мексиканского функционера передает talkSPORT.

"Видеоповтор — это правило, которое действует в WBC на протяжении последних нескольких лет, но у нас сложная ситуация с Британским боксерским советом контроля, поскольку они не соглашаются на его использование.

Однако, во время заседаний по правилам последнего боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, мы требовали, чтобы видеоповтор был использован в интересах WBC. Мы будем настаивать на этом в реванше Усик —Фьюри и в каждом бою, в котором WBC принимает участие.

Во время первого поединка комиссия профессионального бокса Ближнего Востока была местным органом власти, но Британский совет оказал большое влияние. Потому они не пошли на наши условия. Все же мы заявили, что если будут большие разногласия, то мы оставим за собой право принятия решения после просмотра спорного момента на большом экране, чтобы повлиять на ситуацию», — сказал Сулейман.

Напомним, ранее Министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх сообщил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Накануне Тайсон прокомментировал скандальный инцидент в одном из баров Англии.