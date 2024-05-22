Президент IBF рассказал, придется ли Усику освободить титул

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс заявил, что абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО) не обязательно защищать свой титул против победителя боя Филип Хргович - Даниэль Дюбуа.

Об этом Пиплс рассказал порталу BoxingScene.

"Что касается правил IBF, любой действующий чемпион сможет попросить об исключении. Любой действующий чемпион может попросить сделать исключение из любого правила IBF.

Сейчас бой Хрговича и Дюбуа не претендует ни на один титул, в данный момент. Я уверен, что есть люди, которые принимают решения за кулисами, прежде чем обратиться ко мне с чем-то", - рассказал Пиплс.

Напомним, что Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Ранее сообщалось, что титул IBF 1 июня разыграют Хргович и Дюбуа.