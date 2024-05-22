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WBC наградило организатора боя Усик - Фьюри перстнем, который изготовил украинский ювелир

Станіслав Лисак — 22 мая, 06:30
WBC наградило организатора боя Усик - Фьюри перстнем, который изготовил украинский ювелир

Президент WBC Маурисиу Сулейман вручил министру при королевском дворе Саудовской Аравии и нынешнему главе управления развлечений Турки бин Абдули Мохсен Аль-Шейху уникальный перстень, который сделал украинский ювелир Вячеслав Бульковский.

Об этом рассказал Максим Розенко эксклюзивно для Чемпиона

Альайши был организатором поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который выиграл украинец раздельным решением судей.

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Отметим, что одно из изделий Бульковоского Сулейман в 2023 году вручал чемпиону WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх

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