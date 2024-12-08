Легендарный Пакьяо дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Легенда бокса филиппинец Мэнни Пакьяо считает, что реванш между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) пройдет на высоком уровне, но он не может выделить победителя.

Слова Пакьяо приводит Seconds.Out.

"Нас ждет классный реванш. У обоих есть шанс победить, но все зависит от их подготовки к бою, будут ли они прилагать дополнительные усилия в своих лагерях. Что нужно Тайсону для победы? Ему нужно быть в форме. Я смотрел первое сражение, он не был на 100% готов и сфокусирован на поединке. Он много отвлекался", – заявил Пакьяо.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Ранее сообщалось, что Тайсон сменил стратегию на второй поединок против Александра.