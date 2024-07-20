Ломаченко отказался от боя с Джервонтой
Обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) отказался от боя с Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO).
Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.
"Лома сейчас не в настроении, у него сейчас нет мотивации. Он хочет больше времени проводить с семьей и не хочет делать ничего до конца года.
Потому он точно не выйдет на ринг до конца года.
Бой с Дэвисом очень прибыльный, но Ломаченко мотивируют не только деньги. Он ничего не делает только из-за денег. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов, но если у него нет мотивации, он не будет готовиться к бою", - сказал Климас.
Ранее ведущий американский эксперт Майк Коппингер сообщил, что Дэвис может встретиться в ринге с Ломаченко уже в 2024 году.
Напомним, недавно Джервонта нокаутом победил Фрэнка Мартина и получил титул WBA в легком весе.
В то же время Ломаченко технически нокаутировал бывшего абсолютного чемпиона мира по Австралии Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО).