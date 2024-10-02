Кроуфорд: Фьюри выйдет с другим планом на реванш с Усиком

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) считает, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) выйдет с другим планом на бой против чемпиона WBO, WBA, WBC Александра Усика (22- 0, 14 КО).

Об этом американец рассказал на Youtube-канале.

"В первом поединке я ставил на победу Усика. Александр – мой хороший друг. Тайсон тоже мой хороший друг, но не так близок. Я думаю, что этот поединок тоже будет увлекательным. Фьюри начнет с чистого листа и попытается продолжить там, где остановился, попытается внести коррективы раньше, чем в первом бою", – отметил американский боксер.

В первом поединке Тайсон был самоуверен, однако на реванш он выйдет совсем другим.

"Я не думаю, что Фьюри был самоуверен. Я считаю, что Тайсон проходил через многое в личной жизни. Он тренировался, потом бой отложили. Все это сыграло свою роль. Мне кажется, что второй бой будет более конкурентным. Хотя первый поединок тоже был конкурентным, но я думаю, что Фьюри выйдет с другим планом на бой, как он это сделал с Деонтеем Уайлдером", – заявил Кроуфорд.

Второе сражение между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF , чтобы он достался победителю поединка Джошуа - Дюбуа.

Недавно Тайсон признался, что еще не начинал подготовку к реваншу. Его тренировочный лагерь стартует за 6-7 недель до боя.