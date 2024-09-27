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Фьюри: Я еще не начинал тренировочный лагерь

Олександр Булава — 27 сентября, 15:59
Фьюри: Я еще не начинал тренировочный лагерь

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри еще не начинал подготовку к реваншу с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.

Цитирует боксера talkSPORT.

"Я еще не начинал тренировочный лагерь. Думаю, сегодня у меня есть 13 недель до моего боя. Так что я, вероятно, начну тренироваться примерно через шесть недель.

Обычно я тренируюсь около 6-7 недель до боя, я буду готов к рок-н-роллу вечером. Ролл 21 декабря, давай!» – сказал Фьюри.

Отметим, что Усик начал свой тренировочный лагерь в начале сентября.

Второе сражение между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался победителю поединка Джошуа - Дюбуа.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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