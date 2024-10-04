Фроч: Усик для меня является фаворитом реванша из Фьюри

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч (33-2, 24 КО) считает, что Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет тяжело в реванше против Александра Усика (22-0, 14 КО).

Об этом он заявил на своем ютуб-канале.

"Я бы советовал Джошуа не спешить и ждать реванша между Усиком и Фьюри. В этом бою шансы больше у Усика. Я не недооцениваю Тайсона, но судя по первому бою – в реванше его ждут большие проблемы. Если Тайсон проиграет – его ждет бой с Джошуа. Это будет большое сражение, которое соберет весь Уэмбли", – сказал Фроч.

Второе поединок между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался победителю боя Джошуа - Дюбуа.

Недавно Тайсон признался, что еще не начинал подготовку к реваншу. Его тренировочный лагерь стартует за 6-7 недель до боя.