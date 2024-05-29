Плохие новости для Усика: промоутер Джошуа рассказал о судьбе титула IBF

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) считает, что в сентябре его клиент может получить бой за титул чемпиона IBF, которым сейчас владеет Александр Усик (22-0, 14 КО).

Своим видением титульной картины в IBF британец поделился в интервью Boxing Social.

"Очень маловероятно, что бой за титул состоится в субботу, но вероятно, что победитель боя между Дюбуа и Хрговичем сразится с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в сентябре. Настолько массовые перестановки происходят вокруг этого боя", - сказал Хирн.

Если IBF лишит Усика своего пояса до 1 июня, то за вакантный титул будут драться Филип Хргович и Даниэль Дюбуа. Впрочем, сейчас организация рассматривает просьбу команды украинца сделать исключение.

Напомним, ранее стала известна дата реванша Усика и ФЮри.