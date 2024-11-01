Фьюри назвал лучший момент первого боя с Усиком
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) считает, что обладатель поясов WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) честно выиграл первое сражение.
Об этом британский боксер рассказал в комментарии TNT Sports Box Office.
"В конце концов, он выиграл раздельным решением судей, поэтому честная победа для парня. Он не принимал судейское решение, не правда ли? Если бы я принял решение, это была б честная победа для меня.
Усик получил свой счет 10-8 в девятом раунде, и именно это, вероятно, подтолкнуло его к победе в поединке. Я думаю, что бы я ни сделал после этого, после девятого раунда, это ничего бы не изменило. Я знаю, что ему дали 11 раунд, а мне дали 12 раунд.
Даже если бы я выиграл 11 раунд, это не помогло бы мне, потому что девятый раунд был 10-8 и был кульминацией боя.
Если вы смотрите наилучшие моменты в Интернете, то все, что вы увидите, как меня 30 секунд носит по рингу после его удара. Но это не весь поединок. Команда Усика использует этот аргумент, чтобы доказать, что они победили", – сказал Фьюри.
Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.
В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.
Недавно между боксерами прошла дуэль взглядов.