Фьюри назвал лучший момент первого боя с Усиком

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) считает, что обладатель поясов WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) честно выиграл первое сражение.

Об этом британский боксер рассказал в комментарии TNT Sports Box Office.

"В конце концов, он выиграл раздельным решением судей, поэтому честная победа для парня. Он не принимал судейское решение, не правда ли? Если бы я принял решение, это была б честная победа для меня.

Усик получил свой счет 10-8 в девятом раунде, и именно это, вероятно, подтолкнуло его к победе в поединке. Я думаю, что бы я ни сделал после этого, после девятого раунда, это ничего бы не изменило. Я знаю, что ему дали 11 раунд, а мне дали 12 раунд.

Даже если бы я выиграл 11 раунд, это не помогло бы мне, потому что девятый раунд был 10-8 и был кульминацией боя.

Если вы смотрите наилучшие моменты в Интернете, то все, что вы увидите, как меня 30 секунд носит по рингу после его удара. Но это не весь поединок. Команда Усика использует этот аргумент, чтобы доказать, что они победили", – сказал Фьюри.