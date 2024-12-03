Уоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), считает, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) может победить Александра Усика (22-0, 14 КО), если будет активно себя вести в ринге.

Слова Уоррена цитирует Boxing Social.

Нас ждет фантастический бой. Тайсон сейчас в прекрасной форме, у него хорошее физическое и психологическое состояние. Он знает, что его ждет.

Знаете, что Тайсон должен сделать, чтобы победить Усика в реванше? Он должен делать все, что делал в первой половине боя с Усиком в мае", - сказав Уоррен.