Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Уоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика

Руслан Травкін — 3 декабря 2024, 10:39
Уоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
Ф'юрі та Усик
Getty images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), считает, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) может победить Александра Усика (22-0, 14 КО), если будет активно себя вести в ринге.

Слова Уоррена цитирует Boxing Social.

Нас ждет фантастический бой. Тайсон сейчас в прекрасной форме, у него хорошее физическое и психологическое состояние. Он знает, что его ждет.

Знаете, что Тайсон должен сделать, чтобы победить Усика в реванше? Он должен делать все, что делал в первой половине боя с Усиком в мае", - сказав Уоррен.

Отметим, что Дюбуа свой следующий бой проведет 22 февраля.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Ранее сообщалось, что Тайсон сменил стратегию на второй поединок против Александра.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен Усик – Ф'юрі 2

Френк Воррен

Промоутер Дюбуа опроверг информацию о переговорах с Кличко
Промоутер Дюбуа дал оценку выступлениям Тайсона в бою с Полом
Это точно не Джейк Пол: Уоррен назвал следующего соперника Дюбуа
Уоррен: Я не верю, что Усик победит Фьюри
Уоррен рассказал, почему не стоит ждать реванша Дюбуа и Джошуа в 2025 году

Последние новости