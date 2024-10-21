Чисора определил безоговорочного победителя реванша Усик – Фьюри

Известный британский боксер Дерек Чисора (35-13, 25 КО) считает, что во втором бою между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) и Александром Усиком (22-0, 14 KO) победу снова одержит украинец.

Его слова передаёт Pro Boxing Fans.

"Я скажу то же самое. Нас ждет большое и интересное сражение. Мы увидим много отличий, но у Александра Усика лучший уровень, чем у Тайсона Фьюри, поэтому я ставлю на победу украинца в реванше", – сказал Чисора.

Второе сражение между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии, в первом украинец победил разделенным решением судей.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался победителю поединка Джошуа – Дюбуа.