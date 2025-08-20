Украинская правда
Он с такими еще не боксировал, – тренер Итаумы рассказал, почему Усику стоит согласиться на бой с британцем

Володимир Максименко — 20 августа 2025, 11:39
Он с такими еще не боксировал, – тренер Итаумы рассказал, почему Усику стоит согласиться на бой с британцем
Ділліан Вайт – Мозес Ітаума
Getty Images

Тренер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) Бен Дэвисон рассказал, почему Александру Усику стоит согласиться на бой против его подопечного.

Слова специалиста приводит Boxing News 24/7.

"Дело не в деньгах. Это шанс для Мозеса выйти на бой против, возможно, лучшего супертяжеловеса всех времен. Он получает возможность проверить свои навыки против него.
Усик еще не встречался на ринге с кем-то вроде Мозеса, потому что таких просто не было. Кто-то, кто может соревноваться по боксерскому IQ с кем угодно в любой весовой категории. Кто-то проворный, быстрый и очень сильный. Его еще не было", – считает Дэвисон.

В ночь на 17 августа Итаума за две минуты нокаутировал опытного Диллиана Уайта в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO Inter-Continental и WBA International, а также вакантный титул чемпиона Содружества (Commonwealth Boxing Council).

Усик в июле нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Итаумы с украинцем. Впрочем, сам Мозес не считает себя достойным этой возможности в настоящее время.

Мозес Ітаума

