Топовый боксер хевивейта прогнозирует Усику легкую победу над Фьюри

Китайский боксер Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Более того, он уверен, что украинец нокаутирует британца.

Об этом он сказал в комментарии BoxNation.

Я говорил это раньше, говорю и сейчас – Усик победит. У него было преимущество в первом бою, Александр нашел способ нанести Тайсону поражение. Мой прогноз на это сражение? Усик его просто прикончит, нокаутирует", – сказал Чжилей.

41-летний китаец действительно последовательно заявляет о том, что Усик – фаворит реванша. Чжан ранее говорил, что украинец просчитал все действия Тайсона. Затем Чжилей объяснил, почему считает, что Александр одержит победу снова.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, в первом бою украинец победил по очкам. К слову, на днях британец заявил, что после своей победы хочет устроить трилогию .