Чжилей: Усик просчитал Фьюри, он снова победит

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) рассказал, что украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) снова победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24) KO).

Об этом китайский боксер рассказал в интервью Boxing News .

"Все будет зависеть от подготовки. Это самый важный фактор, на который надо обращать внимание перед тем, как делать любой прогноз. Но если все пройдет так, как я думаю – Усик снова победит. Я считаю, что Александр просчитал Тайсона", – сказал Чжан.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.