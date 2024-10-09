Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Китайский боксер сверхтяжелого веса Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) считает, что Александр Усик (22-0, 14 KO) победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) в их второй встрече.

Его слова передает Seconds Out.

"Усик снова победит. Оба боксера выступили хорошо в первом поединке, но я верю, что навыки оплачивают счета в боксе, а Усик искусный боксер. Он хорошо двигается, он легок на ногах, он много бьет, хорошо использует комбинации. Фьюри тоже великолепен, мне нравится его стиль, но я склоняюсь в сторону Усика", – сказал Чжилей.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, в первом бою украинец победил по очкам. К слову, на днях британец заявил, что после своей победы хочет устроить трилогию .