Фьюри заявил, что планирует провести третий бой против Усика

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что планирует провести третий бой против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

Об этом боксер заявил на YouTube-канале "Undisputed".

"Я верю, что это будет одна из лучших трилогий, между мной и Усиком. Я верю, что когда я побью его, я обязательно сделаю с ним трилогию, 100%", – сказал Фьюри.

Напомним, накануне "Цыганский король" выдал очередную порцию остатка, послав н***й Усика, его менеджера и промоутера, а также всех, кто поддерживает украинца.

Бой-реванш между Фьюри и Усиком состоится 21 декабря в Эр-Рияде. На кону будут стоять титулы чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.