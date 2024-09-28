Чисора: У меня такое ощущение, что после реванша против Фьюри Усик завершит карьеру

Британский сверхтяжеловес Дерек Чисора считает, что чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) после реванша против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) завершит профессиональную карьеру.

Его слова передает talkSPORT Boxing.

"Усик не бьется, чтобы купить Lamborghini. Нет, он бьется за украинцев. Просто трудно одолеть такого парня. У меня такое ощущение, что после реванша с Фьюри он завершит карьеру. Потому что в чем смысл? Ты? побил всех в своем весе, какой смысл? Он пойдет непобедимым. Сколько у нас есть таких чемпионов?", – сказал Чисора.

Накануне британец поделился прогнозом на реванш Усик – Фьюри. Второе сражение между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался победителю поединка Джошуа – Дюбуа.