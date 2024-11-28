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Британский промоутер: Не вижу, как Фьюри сможет переиграть Усика

Руслан Травкін — 28 ноября 2024, 16:52
Британский промоутер: Не вижу, как Фьюри сможет переиграть Усика
Ф'юрі та Усик
Getty images

Британский промоутер Бен Шалом считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) снова победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), хотя он будет поддерживать соотечественника.

Его слова цитирует DAZN.

"Я поддерживаю Тайсона Фьюри, как и в первом бою. Я хотел, чтобы он победил, потому что Тайсон британец, но я не вижу способа, как он может переиграть Александра Усика.

Усик доказывал свой уровень снова и снова, но я не думаю, что мы видели лучшую версию этого парня. Даже если говорить о первом поединке против Тайсона.

Нет сомнений, что в реванше оба парня будут лучше, но учитывая историю, я предпочитаю Усика, даже несмотря на то, что очень хочу победы Фьюри", – сказал Шалом.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

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