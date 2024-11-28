Британский промоутер: Не вижу, как Фьюри сможет переиграть Усика

Британский промоутер Бен Шалом считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) снова победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), хотя он будет поддерживать соотечественника.

Его слова цитирует DAZN.

"Я поддерживаю Тайсона Фьюри, как и в первом бою. Я хотел, чтобы он победил, потому что Тайсон британец, но я не вижу способа, как он может переиграть Александра Усика.

Усик доказывал свой уровень снова и снова, но я не думаю, что мы видели лучшую версию этого парня. Даже если говорить о первом поединке против Тайсона.

Нет сомнений, что в реванше оба парня будут лучше, но учитывая историю, я предпочитаю Усика, даже несмотря на то, что очень хочу победы Фьюри", – сказал Шалом.