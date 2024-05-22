Богачук - о бое Беринчика и Наваррете: Не ожидал, что победу отдадут Денису

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) сказал, что победа Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) над Эммануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО) стала для него неожиданностью.

Боксер поделился впечатлениями о чемпионском бое в эксклюзивном интервью Чемпиону.

"Вот по поводу Беринчика, бой классный, атмосфера тоже, потому что было очень много украинцев. Например, на моем поединке не было столько. А здесь собралось совсем другая история, даже в зале было 70 процентов мексиканцев, а 30 - наших, я считаю, это очень много. Потому что, например, на бою Сергея Деревянченко или моем не было даже 5 процентов. Здесь очень трудно собрать украинцев, а на этот раз удалось, было много флагов, атмосфера очень понравилась.

Вот в поединке Усика, я ожидал, что он победит, а с Беринчиком я не скажу так. У меня был такой настрой, что Денису нужно было выигрывать, как говорится, "в одну калитку", потому что здесь с местным чемпионом нереально просто победить, надо очень хорошо поработать. А здесь такой бой, Денис выиграл, но не так очевидно. Для нас, для меня и компании, которая со мной была, это неожиданность, что победу отдали Беринчику, что такое может быть. Можно сказать, что чужой приехал, набил местного и забрал титул, такое редко когда бывает. В таких боях нужно выигрывать несомненно, он победил, но не так очевидно. Для меня это неожиданность. А вообще бой очень классный", - сказал Богачук.

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Напомним, что бой Беринчик - Наваррете продлился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей - 115:113, 116:112, 112:116. Благодаря этой победе Денис стал 14-м украинским чемпионом мира по профессиональному боксу.